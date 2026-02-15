Chaînes TV pour le match Young Africans–JS Kabylie, 6e journée LDC CAF

Ce dimanche 15 février 2026, la sixième et dernière journée de la Ligue des champions de la CAF mettra aux prises Young Africans et la JS Kabylie au Amaan Stadium de Zanzibar City. Le coup d’envoi est fixé à 16h GMT et le rendez-vous s’inscrit dans la dernière ligne droite de la phase de poules.

La JS Kabylie aborde cette rencontre sans pression sportive sur le plan continental : éliminés de la course aux quarts de finale, les Algériens, classés lanterne rouge du groupe avec trois unités, cherchent avant tout à partir la tête haute et à offrir une performance positive à leurs supporters.

Du côté de Young Africans, l’enjeu est considérablement plus important. Le club tanzanien conserve une chance mathématique de qualification mais les conditions sont strictes : il lui faudra l’emporter avec un écart de trois buts sur les Canaris et espérer parallèlement qu’Al Ahly s’impose face à l’AS FAR au Caire pour espérer disputer les quarts.

Diffusion

Les amoureux du football africain pourront suivre la rencontre en direct à la télévision : la retransmission est annoncée sur beIN Sports HD 7 ainsi que sur SuperSport. Les deux chaînes assurent la couverture live pour permettre aux supporters des deux camps et aux observateurs continentaux de ne rien manquer de cette ultime journée.