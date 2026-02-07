Chaînes pour suivre Arsenal – Sunderland en direct (Premier League J25)

Samedi à 15h GMT, Arsenal reçoit Sunderland dans le cadre de la 25e journée de Premier League. Les Gunners pointent en tête du classement avec 53 unités et cherchent un succès qui leur permettrait d’accentuer l’écart face à Manchester City, actuellement à six points.

Pour les abonnés basés en France et sur plusieurs marchés africains, la rencontre sera proposée par SuperSport. Les téléspectateurs peuvent notamment la suivre sur les canaux SuperSport MaXimo 2 ou SuperSport Premier League ROA, ainsi que via la plateforme OTT de SuperSport accessible depuis DStv Now.

Selon le bouquet souscrit, Canal+ diffuse également une sélection de rencontres de la Premier League et peut programmer ce match sur Canal+ Sport ou Canal+ Foot pour ses clients disposant des options appropriées.

Couverture internationale et options de streaming

La diffusion varie fortement d’un territoire à l’autre : en Amérique latine, certains matches de championnat sont proposés sur Disney+ (offre Premium), tandis qu’aux États-Unis la couverture est assurée par ESPN+. Les supporters en Belgique peuvent se tourner vers Play Sports, et en Autriche plusieurs rencontres sont transmises par Sky Sport. Ces multiplexes locaux permettent de suivre Arsenal face à Sunderland depuis de nombreux pays.

Pour ceux qui privilégient le streaming légal, plusieurs plateformes offrent un accès en fonction des droits régionaux. SuperSport OTT reste la solution recommandée pour l’Afrique, FuboTV diffuse une large partie de la Premier League aux États-Unis, et les bouquets beIN peuvent aussi proposer la retransmission dans certains pays. Pensez à vérifier la disponibilité dans votre pays et à disposer d’un abonnement compatible pour accéder au direct.