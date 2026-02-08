Chaîne pour suivre Sassuolo – Inter Milan en direct (Serie A J24)

Les Noir et Vert de Sassuolo accueillent l’Inter Milan dans le cadre de la 24e journée du championnat italien. Le coup d’envoi de cette affiche est programmé pour 17h00 GMT et promet une opposition tendue entre deux effectifs aux ambitions bien différentes.

Sassuolo se présentera avec l’intention de prolonger une série positive et d’empocher trois points précieux devant son public. En face, l’Inter reste focalisé sur la conquête du scudetto ; chaque rencontre représente une étape essentielle dans la course au titre, obligeant les Milanais à aborder la partie avec la plus grande concentration.

Pour les supporters qui souhaitent suivre la rencontre, plusieurs options de diffusion sont disponibles selon les territoires. Des chaînes et plateformes internationales devraient proposer la retransmission en direct, permettant de ne rien manquer des temps forts du match.

Diffusion et chaînes

Parmi les diffuseurs annoncés figurent notamment les antennes du groupe Canal (y compris ses services en ligne), beIN Sports, Sky Sports, DAZN et SuperSport. Selon votre pays de résidence, il est conseillé de vérifier la programmation locale ou l’offre de streaming associée pour accéder au direct.