« C’est vraiment abuser des femmes », Carmen Sama crache sur The Bachelor de Emma Lohoues

Carmen Sama fait partie de ceux qui ne voient pas d’un bon œil l’émission de télé-réalité The Bachelor animée par Emma Lohoues sur Canal+. Très irritée, la veuve de DJ Arafat vient de fustiger ce programme télévisuel qui selon elle contribue à la chosification de la gent féminine.

Démarrée depuis le mois d’octobre, la nouvelle série de télé-réalité basée sur les rencontres et les relations entre un homme célibataire et plusieurs femmes, intitulée The Bachelor continue de susciter des réactions mitigées. Dans le lot, Carmen Sama qui ne rate jamais l’occasion de dire ce qu’elle pense vient de se prononcer à propos de cette émission qui fait le chou gras des réseaux sociaux ces derniers jours.

Dans un message sur ses réseaux sociaux, l’ex compagne de Dj Arafat s’est insurgée contre ce programme de télévision qui selon elle, dénigre la gent féminine. « Je dis Bachelor là, où un homme est appelé à choisir entre des femmes comme si c’était des objets, ça ne dérange pas les féministes. C’est vraiment abuser des femmes moralement », a écrit la mère de Rafna.

Même si Carmen Sama et l’animatrice de l’émission Emma Lohoues ne sont plus en odeur de sainteté depuis un moment, plusieurs internautes ont donné du crédit à cette remarque faite par la veuve de Dj Arafat.

Pour la petite histoire, Joël Williams, le Bachelor lors de cette émission a fait la découverte de 20 prétendantes panafricaines qu’il élimine au fur et à mesure. A la fin de chaque épisode a lieu la cérémonie de la rose, au cours de laquelle le Bachelor offre une rose aux différentes jeunes femmes qu’il souhaite garder. L’avant dernier épisode a été diffusé le samedi 3 décembre 2022. Il ne reste plus que deux candidates, notamment Riane et Stéphanelle qui participeront à la finale le samedi 10 décembre 2022 prochain.