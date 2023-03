« C’est une … », malgré les menaces, Serey Die balance sur sa prétendue « Tchiza », Marina SB

L’ancien footballeur ivoirien Serey Die a répondu cash à une jeune femme qui a révélé avoir être en couple avec lui depuis qu’il était avec Aline et Josey. Identifiée comme Marina SB sur les réseaux sociaux, la jeune femme promet faire de graves révélations sur Serey Die.

Serey Die n’est pas resté indifférent à la sortie médiatique musclée de Marina SB qui est prête à tout pour mettre à nu le compagnon de la chanteuse Josey. Il s’agit d’une influenceuse centrafricaine qui n’a pas fait dans la dentelle pour faire sortir Serey Die de ses gonds.

« Allez dire à Serey Die, comme je lui parle et qu’il ne veut pas m’écouter, on va jouer un petit extrait pour t’avertir. Si tu n’arrêtes pas de dénigrer la mère de tes 5 enfants, moi Marina, je serai ton terminus. Ça, c’est juste un avertissement. Je n’ai peur de personne et personne ne pourra m’arrêter », a-t-elle affirmé.

Comme si cela ne suffisait pas, elle dévoile être en couple avec Serey Die. « Josey affirme avoir fait 8 ans dans les 15 ans d’Aline, moi aussi j’ai fait 8 ans dans les 8 ans de Josey. Depuis longtemps tu me demandes de me calmer, trop c’est trop.», a ajouté Marina SB.

Mais Serey Die attaque la jeune femme sans nier leur liaison. « C’est Djandjou (une pr0stituée) », a-t-il répondu telle une réponse du berger à la bergère. Pour l’heure, la prétendue rivale de la chanteuse Josey n’a pas encore réagi. Mais en attendant, comme il la connait si bien, on se demande si Serey Die a vraiment eu une liaison avec cette « Djandjou ».