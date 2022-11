« C’est un joueur basé sur son talent et non sur son physique », Roberto Martinez défend Hazard

Dans un entretien accordé au média TalkSport, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a pris la défense de son attaquant Eden Hazard, qui est souvent critiqué pour son poids jugé excessif.

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard enchaîne les mauvaises performances et les blessures à répétition. Son hygiène de vie fait beaucoup débat dans la capitale espagnole, l’international belge étant jugé en surpoids. Interrogé une nouvelle fois à ce sujet, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a poussé un coup de gueule.

« Eden Hazard peut faire de mauvais matchs et avoir des moments où il n’est pas à son meilleur. Les gens disent que c’est à cause de sa morphologie, qu’il a trop de graisse. Eh bien, je vais vous le dire, il a la même masse graisseuse quand il fait la différence. Vous devez comprendre que c’est un joueur basé sur son talent et non un joueur basé sur son physique. (…) S’il ne joue pas bien, le commentaire facile, le commentaire paresseux, c’est de dire qu’il n’est pas aussi mince ou athlétique qu’il devrait l’être« , a souligné le technicien pour le média TalkSport.

Le sélectionneur des Diables Rouges a ensuite encensé l’ancien joueur de Lille et de Chelsea. « Eden peut avoir de bons et de mauvais matchs, mais il a toujours la même morphologie. Il est tellement talentueux. Il est né pour jouer au football. Je pense qu’il fait partie de ces gens dont on voit tout de suite que ce n’est pas un travail pour eux, ce n’est pas une corvée, qu’il n’a pas besoin de transpirer pour faire la différence« , a conclu Martinez. Hazard peut être tranquille, il a toujours la confiance de son sélectionneur.

Barré par les explosions de Vinicius Jr et Rodrygo, Eden Hazard pourrait être tenté d’aller vivre une nouvelle aventure loin de Madrid après la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Selon les dernières indiscrétions de la Defensa Central, Aston Villa et son nouvel entraîneur Unai Emery sont très intéressés par l’ancien Lillois. De son côté, le Real Madrid n’est pas opposé au départ de celui qui est considéré comme l’un des plus gros flops de l’histoire du club.