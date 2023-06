« C’est un homme intelligent », Elon Musk avoue être un grand « fan » d’Emmanuel Macron

Ce lundi 19 juin, le propriétaire de Tesla a donné une interview au 20h de France 2. Sur l’émission, Elon Musk a exprimé toute son admiration pour le président Français Emmanuel Macron.

« … le président Macron se soucie de l’avenir de la France. C’est un homme intelligent, il sait ce qui est important. En tout cas, il fait tout ce qu’il peut pour ce pays et je suis un fan du président moi-même. Je sais que tout le monde ne l’aime pas autant mais moi, je l’aime bien», s’est enthousiasmé, en s’esclaffant, l’entrepreneur américain de 51 ans.

- Publicité-

Lors de l’entretien Elon Musk est revenu sur une potentielle implantation d’une usine Tesla en France, sur le respect de la réglementation européenne ou encore sur ses ambitions politiques. Le milliardaire entend bien « jouer un rôle dans la civilisation » qu’il considère comme « fragile » et la décrit « comme une petite étincelle ».

Salon VivaTech à Paris

Du 14 au 17 juin 2023 se tenait à Paris l’édition 2023 du salon VivaTech, le plus grand salon de la tech en Europe. Avec 2400 start-ups, l’intelligence artificielle a été au cœur des thèmes abordés sur ce rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique et aux start-ups. Et cette édition 2023 a été marquée par la venue d’Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et Twitter.