 « C’est un gardien qui lit tout », Guardiola console André Onana

-Publicité-

Effondré, à l’instar de ses coéquipiers, après la défaite de l’Inter Milan face à Manchester City (0-1) en finale de Ligue des champions, samedi soir, André Onana a été consolé par Guardiola qui a encensé le gardien de but camerounais.

André Onana ne remportera pas cette saison sa première Ligue des champions. Impressionnant face aux Skyblues, samedi soir, en finale de la compétition, le gardien de but de l’Inter Milan a finalement courbé l’échine sur une frappe enroulée de Rodri, qui donna aux Cityzens leur premier titre en C1. Une grosse désillusion pour le Lion Indomptable qui a fondu en larmes au coup de sifflet final.

En conférence de presse après la finale, l’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, a eu des mots élogieux pour le portier intériste qui n’a pratiquement rien à se reprocher dans cette partie. « C’est exactement ce que j’attendais de l’Inter. Quand vous avez un gardien de but comme Onana qui peut lire parfaitement où tout le monde doit passer, avec Calhanoglu et Barella, alors les attaquants le tiennent et déplacent le ballon. C’est très, très difficile. Ce serait un tout petit peu plus facile sans ce gardien, mais toujours très dur. Ils sont aussi forts », a déclaré le technicien espagnol.

- Publicité-

André Onana dans l’histoire de l’Inter Milan

S’il n’a pas soulevé cette Coupe aux grandes oreilles, André Onana a déjà laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’Inter Milan, malgré son arrivée il y a seulement un peu plus d’un an. Le gardien camerounais a écrit son nom en lettres d’or dans les annales du club italien grâce à une performance exceptionnelle face à l’AC Milan lors du match de demi-finale de la Ligue des champions.

Lors de la double confrontation en demi-finale, l’international camerounais a gardé ses cages inviolées face au rival lombard. Le natif de Nkol Ngok est devenu le premier gardien de l’Inter Milan à réaliser 8 « clean sheets » au cours d’une seule édition de la Ligue des champions.

Articles similaires