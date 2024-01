“C’est un entraineur qui a faim qui conduit l’équipe du Sénégal”, Aliou Cissé sur ses salaires impayés

-Publicité-

Le sélectionneur du Sénégal était ce jeudi en conférence de presse, à la veille du match contre le Cameroun en deuxième journée du groupe C à la CAN 2023. Et Aliou Cissé a évoqué ses six mois d’arriérés salariales.

Le Sénégal joue ce vendredi sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga affrontent le Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe C. Tombeur de la Gambie (3-0) lundi dernier, les champions d’Afrique en titre valideraient leur ticket pour le second tour en cas de victoire contre les Lions Indomptables qui cherchent à se relancer après leur mauvais départ contre la Guinée (1-1).

En conférence de presse d’avant-match, Aliou Cissé s’est prononcé sur ce choc qui fait déjà saliver tout le continent. Le tacticien a également répondu à la question sur ses six mois d’arriérés de salaire. Sur insistance du journaliste qui lui demandait si ce sujet a été bouclé, l’ancien milieu de terrain, visiblement gêné, a répondu de façon très brève et peut-être ironique. « C’est un entraîneur qui a faim qui conduit l’équipe nationale », a déclaré Aliou Cissé sans autre commentaire.

S’il avait, il y a quelques semaines, avoué que la Fédération sénégalaise de football lui doit plusieurs mois de salaire, il est clair que cette sortie rapide du technicien montre que ce dernier n’est pas encore entré en possession de ses sous. Ce qui n’est visiblement pas pour faire baisser les bras à l’entraineur qui fait d’ailleurs mieux que certains sélectionneurs à cette Coupe d’Afrique, pourtant grassement payés. Un grand sens de patriotisme à saluer. Faudrait tout même penser à lui payer ses émoluments. Après tout, ce n’est pas l’argent qui manque.