« C’est tout le stade qui va être en travaux mais pas dans la même période », Didier Tonato

Les occupants des boutiques de ceinturage du stade de l’amitié ont libéré les lieux depuis quelques semaines. Les travaux de construction de la galerie marchande « Général Mathieu » Kérékou vont bientôt démarrer. Le ministre Didier Tonato a donné au cours de cette semaine quelques précisions sur les travaux en préparation.

Le stade de l’amitié « Général Mathieu Kérékou » va connaitre une métamorphose. Aux dires du ministre Josée Didier Tonato, ce n’est pas seulement la galerie marchande qui sera réalisée sur le stade, « c’est tout le stade qui va être en travaux« .

Mais selon les informations de « RBM », le chef du département du cadre de vie et du développement durable a précisé que les travaux ne seront pas réalisés dans la même période. Ils seront faits aile par aile. L’aile qualifié de l’aile de l’ouest par le ministre et qui se situe là où il y avait la piscine, va démarrer d’ici là.

« Je vous ai parlé de la galerie marchande Général Mathieu Kerekou. L’appel d’offre est bouclé, c’est en cours d’analyse et ça va démarrer« , a indiqué Didier Tonato

Pour le ministre du cadre de vie, l’objectif du gouvernement est que déjà le mois prochain, qu’il y ait remise de site pour le démarrage des travaux de construction de la galerie marchande.

Selon le ministre du cadre de vie, l’aile où il y a l’hôtel de l’amitié, en face de « Peace and Love », ne démarre pas maintenant. Les travaux à ce niveau nécessite le déplacement de la piscine qui selon Josée Didier Tonato, sera remise aux normes olympiques internationales.

« Nous avons été instruits pour recenser tout le monde. Comme on l’a fait sur le CPA. On prend en compte une partie des charges de réinstallation des uns et des autres« , a rassuré le ministre Josée Didier Tonato.