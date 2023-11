« c’est qui ce mec ? », Cristiano Ronaldo détruit un ancien espoir portugais

-Publicité-

À 38 ans, Cristiano Ronaldo continue de briller au plus haut niveau, avec une forme physique incroyable. La star portugaise, habituée à faire taire ses détracteurs sur le terrain, n’a pas hésité à répondre sèchement aux récentes déclarations de l’ancien espoir portugais Fabio Paim.

Dans le monde du football, la longévité d’une carrière est souvent liée à la détermination, au travail acharné et à la capacité à se remettre en question. Cristiano Ronaldo incarne ces valeurs et les traduit sur le terrain à chaque match, même à l’âge de 38 ans. Sa carrière exceptionnelle est le résultat d’une discipline personnelle inébranlable et d’une quête incessante de l’excellence.

Récemment, l’ancien espoir portugais Fabio Paim, aujourd’hui âgé de 35 ans, a évoqué sa propre carrière et a souligné la différence de trajectoire entre lui et Cristiano Ronaldo. Paim, qui avait rejoint le Sporting à l’âge de sept ans, a exprimé des regrets quant à son potentiel inexploité. Il a déclaré que s’il avait adopté le même état d’esprit que CR7, sa carrière aurait pu prendre une tout autre direction.

« Cristiano Ronaldo devrait me donner un de ses Ballons d’Or. Je suis allé au Sporting à l’âge de sept ans, j’y ai été élevé. J’y ai grandi. C’étaient des années glorieuses pendant lesquelles j’ai gagné tout ce que je pouvais. Je ne suis pas arrivé là où j’aurais pu être, mais j’ai marqué une génération. Si les gens ne m’oublient pas, c’est parce que je les ai marqués. J’ai dit en plaisantant que je pensais que Cristiano Ronaldo pourrait m’offrir un Ballon d’Or. Mais j’étais humble. Si j’avais la moitié du mental de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi. Ce serait moi, lui et Messi et peut-être qu’il n’aurait pas gagné les Ballons d’Or qu’il a gagnés. Peut-être que l’un d’entre eux aurait été le mien », a-t-il indiqué, dans des propos relayés par A Bola.

Cependant, la réaction de Cristiano Ronaldo à ces propos a été cinglante. « WTF, c’est qui ce mec ? », a répondu le capitaine de Al Nassr. Par cette réaction, le portugais montre son indifférence face aux prétentions de son compatriote.