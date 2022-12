« C’est pas une compétition », Le Bachelor réagit à la polémique autour de l’élimination de Nadia

Alors que l’élimination de Nadia lors de l’épisode dernier continue de susciter des réactions mitigées, Joël Williams est sorti de ses gonds pour se prononcer à propos des vrais objectifs de cette émission de télé-réalité.

Démarrée depuis le mois d’octobre, la nouvelle série de télé-réalité basée sur les rencontres et les relations entre un homme célibataire et plusieurs femmes, intitulée The Bachelor suit toujours son cours. Sur les 20 filles panafricaines qui étaient en lice pour séduire Joël Williams, seulement deux filles ont pu tirer leur épingle du jeu et vont s’affronter le 10 décembre prochain.

Mais lors de l’avant-dernier épisode de l’émission The Bachelor diffusée sur Canal+ pop, les téléspectateurs ont été surpris de voir l’élimination de Nadia, celle qui était pourtant considérée comme la crush de Joel Williams. Un choix qui suscite une avalanche de réactions depuis la diffusion de l’épisode samedi dernier.

Au milieu de cette polémique, Joël Williams, l’entrepreneur averti qui se trouve à la recherche de son âme sœur a finalement réagi. Dans un récent message retranscrit par l’influenceur ivoirien Eloge Kuyo First, le gentleman a adressé un message clair à tous ceux qui fustigent son choix.

« Je vous ai dit ça ne sert à rien de me donner des conseils sur qui choisir car l’émission a fini d’être tournée depuis au moins 6 mois donc c’est déjà fait. Bien sûr je ne pourrai pas dire qui est la gagnante mais après il ne s’agit pas de gagnante« , a indiqué Joël Williams.

Pour le Bachelor, cette émission de télé-réalité n’est pas en réalité une compétition comme le pense bon nombre de spectateurs. « Il s’agit de trouver quelqu’un qui me correspond au mieux, c’est pas une compétition, on n’est pas dans un concours à l’amour donc pourquoi systématiquement la gagnante, on gagne pas, on ne gagne rien en fait« , a clarifié Joël Williams.

Pour rappel, Riane et Stéphanelle sont les deux filles choisies par le Bachelor pour s’affronter en finale. Elles participeront à la finale qui aura lieu le samedi 10 décembre 2022 prochain, sur la chaîne canal+pop.