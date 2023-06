«C’est mon objectif», Sadio Mané après son doublé face au Brésil

Auteur d’un doublé, Sadio Mané a réagi à la victoire écrasante du Sénégal face au Brésil (4-2) en amical, mardi soir. Et l’attaquant du Bayern veut continuer à marquer son empreinte avec l’équipe nationale.

Décevant avec le Bayern Munich cette saison, Sadio Mané semble avoir retrouvé toute sa forme. Convoqué avec le Sénégal pour les deux rencontres des Lions de la Téranga dans cette trêve internationale de juin, le double Ballon d’Or africain a livré une copie parfaite. S’il n’a pas marqué face aux Guépards béninois (1-1) lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, l’ailier bavarois a étalé tout son talent avec un doublé lors de la large victoire face au Brésil (4-2), mardi en amical. Deux réalisations qui portent à 37, le total du natif de Bambaly avec la sélection sénégalaise.

À la fin de la rencontre, l’attaquant du Bayern Munich s’est exprimé face aux médias. Et le joueur de 31 ans qui veut continuer à briller avec l’équipe nationale, s’est fixé un objectif: devenir le meilleur joueur de l’histoire de la sélection sénégalaise. « On savait que le match n’allait pas être facile. L’adversaire en face était le Brésil et il était convenu que nous devions donner le meilleur de nous-mêmes, mais surtout, nous avons accepté de subir et de défendre en bloc en équipe« , a-t-il confié dans des propos rapportés par OnzeD’Afrik.

« Nous avons décidé de sortir pour jouer après le but du Brésil. Nous avons commencé à créer des occasions et nous avons réussi à égaliser. Dans l’ensemble, nous avons marqué quatre buts et je pense que nous avons mérité cette victoire. Nous avons créé pas mal d’occasions, nous avons marqué des buts et nous avons bien défendu. Je suis satisfait de mon doublé. Je pense que tout le monde aimerait devenir une légende dans ce qu’il fait. Je veux continuer à marquer l’histoire du football sénégalais. C’est mon objectif et nous avons essayé de l’atteindre », a ajouté Mané.

De son côté, l’ancienne gloire sénégalaise, El Hadj Diouf, voit en cette prestation de son jeune frère, un signal fort envoyé au Bayern Munich et à toute l’Europe. « Ce que j’ai préféré dans cette rencontre, c’est la performance de Sadio Mané. Malgré une saison difficile, il a montré à tout le monde qu’il était un champion car il sait comment rebondir. Il a envoyé un message clair au Bayern Munich et a montré à toute l’Europe qu’il n’était pas prêt à prendre sa retraite. Je tiens également à souligner le travail d’Aliou Cissé, qui a laissé les joueurs clés se reposer. Le Sénégal a une ambition claire et sait ce qu’il veut. », a ainsi déclaré l’ancien joueur de Liverpool en zone mixte.

