« C’est ma compagne, je suis avec elle », Serey Dié vit en couple avec Josey

Serey Dié n’est plus avec sa femme Aline, mère de ses 5 autres enfants. L’ex footballeur ivoirien a confirmé leur séparation et confie qu’il vit en couple avec la chanteuse ivoirienne Josey avec qui, il a eu deux enfants.

« C’est ma nouvelle compagne, c’est ma compagne », a lancé Serey Dié vendredi nuit dans son confessionnal avec Konnie Touré après avoir assumé la paternité du deuxième enfants de la chanteuse Josey. « J’ai deux enfant avec elle, le dernier est né le mois passé, un garçon, il est né le 20 du mois passé, Et oui, c’est ma compagne, je suis avec elle, par la grâce de Dieu tout se passe bien », a-t-il avoué.

Les regrets de Serey Dié

Dans son confessionnal, l’ancien capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire regrette la tournure qu’a pris ses histoires d’amour hyper médiatisées. « Je ne suis pas un enfant, je suis un grand garçon, je sais ce qui est bien pour moi et ce qui n’est pas bien pour moi. Je fais mes choix, je les assume. Une chose est claire, nous les garçons, on se connait, quand tu vas vers une fille, que tu aimes bien, tu ne vas pas pour t’exposer, et exposer ta vie », a-t-il reconnu.

« Et Aline, et Josey, n’ont pas mérité la tournure des choses c’est moi le responsable de tout ça, parce que Josey n’a pas demandé à être dans cette histoire, Aline aussi, elle n’a pas demandé que les choses se passent ainsi. Les actes que j’ai posé ont amené ces deux braves femmes dans un triangle amoureux où n’importe qui se lève pour les insulter, pour les traiter de n’importe quoi », se désole Serey Dié.

Aline blessée, Josey dans un dilemme…

Pour Serey Dié, les choses se sont faites naturellement car, à un moment donné, il ne pouvait plus se cacher. Sur le genre de diplôme qu’il compte avoir avec Josey maintenant, Serey Dié se montre patient. « Il faut faire les choses bien. Même si je reconnais que j’ai gâté beaucoup de chose, pour les reconstruire, il faut aller pas à pas. Ceux qui ne la connaissent pas, parlent beaucoup. Quand elle a su dans quoi j’étais, elle m’a clairement dit : « OK, j’ai rien demandé pour être dans cette situation, qu’est-ce qu’on fait maintenant? tu reste avec elle », a confessé l’ex joueur.

Mais pour lui, c’était plus possible de recoller les morceaux avec Aline car dit-il , « les choses étaient déjà gâtées. Aline avait déjà pris un coup, et franchement, rattraper les choses était difficile. ça a mis du temps, mais aujourd’hui, les choses se sont faites toutes seules ».

« Elle (Aline Ndlr) était vraiment blessée que je ne lui ai pas dit la vérité, Josey aussi de son côté était blessée. Comme je dis, c’est moi le fautif mais à un moment donné, j’ai pris la décision vraiment de rester avec l’autre », a-t-il insisté.

« Je suis vraiment désolé »

A l’en croire, Aline et lui ont discuté et il y a des points sur les lesquels le couple ne s’entendait pas. Mais aujourd’hui, rassure t-il, même séparés, ils entretiennent de très bonnes relations. Ce qui préoccupe le plus Serey Dié en ce moment, c’est la réaction de ses enfants dès qu’ils vont grandir et lire les polémiques sur les réseaux sociaux.

C’est pourquoi, dans son confessionnal intitulé « Serey Dié ma grande Famille », le père du deuxième enfant de Josey s’est excusé auprès de tous ses huit enfants pour les désagréments causés à chacune de leur maman. « Je suis vraiment désolé pour tout ce que vous allez voir quand vous allez grandir. J’espère que vous serez indulgent envers papa », a-t-il conclu.