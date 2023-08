«C’est lui mon jeune milieu de terrain préféré», Ronaldinho zappe Pedri et Bellingham

-Publicité-

L’icône du football, Ronaldinho, garde un œil attentif sur les évolutions du sport, et cette vigilance lui permet de choisir parmi les étoiles montantes du milieu de terrain.

La légende vivante du football, Ronaldinho, demeure étroitement en prise avec l’actualité du sport, ce qui lui permet de toujours faire des choix judicieux parmi les jeunes prodiges du milieu de terrain. Même après avoir exprimé son vote lors de la dernière édition du Trophée Kopa, la figure emblématique brésilienne continue de dérouter ses fans. L’ex-joueur du FC Barcelone a pris une décision qui ne manque pas d’étonner : il n’a pas attribué sa première place de choix à Jude Bellingham ni à Pedri, mais a plutôt désigné Camavinga comme le meilleur milieu de terrain.

Ronaldinho a propulsé l’international français devant l’Anglais et l’Espagnol, motivé par la conviction que ce dernier est le meilleur jeune milieu de terrain au monde actuellement. Selon les révélations de la presse espagnole, le vote a confirmé que l’ancien lauréat du Ballon d’Or est manifestement un admirateur du talent français. Ce n’est pas tant Pedri ou Bellingham qui le séduisent, mais plutôt le jeune Camavinga dans son rôle de milieu de terrain en pleine ascension.

- Publicité-

Selon France Football et L’Équipe, lors du dernier Trophée Kopa, Ronaldinho a exprimé sa préférence pour Camavinga. « Eduardo Camavinga (premier) avec 5 points », a-t-il inscrit dans son bulletin de vote, lui qui a précédemment joué pour le Paris-Saint Germain.

De plus, il est intéressant de souligner que non seulement Ronaldinho n’a pas attribué la première place à Bellingham et Pedri, mais il les a également classés en dessous de la deuxième position. Le champion du monde brésilien a en effet placé Ryan Gravenberch à la deuxième place, juste derrière Camavinga. Et à la troisième place se trouve un autre joueur anglais, Bukayo Saka. Ainsi, les choix de Dinho ont suscité une certaine controverse parmi les observateurs.

Articles similaires