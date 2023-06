« c’est leur manière de faire », Lionel Messi revient sur sa relation avec les supporters du PSG

Lors d’une interview accordée à BeIN Sports et prévue pour être diffusée ce samedi, Lionel Messi a évoqué sa relation tendue avec les supporters du PSG.

Lionel Messi ne continuera pas son aventure en tant que joueur du PSG la saison prochaine. Après avoir passé deux saisons avec l’équipe basée au Parc des Princes, la « Pulga », dont le contrat prend fin le 30 juin prochain, a décidé poursuivre sa carrière du côté de l’Inter Miami en MLS. Mais, son court passage dans la capitale française continue d’animer les débats, notamment sa relation avec les supporters qui s’est dégradé vers la fin.

Dans un entretien à BeIN Sports, qui sera diffusé en intégralité ce samedi, le champion du monde 2022 est notamment revenu sur cette relation qui était pourtant idyllique au début. « Au début c’était super, j’ai reçu beaucoup d’encouragements comme je l’ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris, a lâché le septuple Ballon d’or. La majorité, elle, m’a bien traité comme au début.« , a expliqué la Pulga, relayée par RMC Sport, avant de poursuivre.

🎙️ Lionel Messi s'est confié à @JferreiraBeIN en exclusivité pour beIN SPORTS !

👉 Son choix de rejoindre le PSG

👉 Son adaptation à Paris

👉 La relation avec les supporters

…

📺 Une interview à retrouver en intégralité samedi à 20H15 sur beIN SPORTS 2 pic.twitter.com/ad9v8bTQoQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2023 - Publicité-

« Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr ce n’était pas mon intention, rien de plus. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi, c’est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m’ont soutenu, comme ça l’a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique.« , ajoute-t-il.

Pour rappel, le 3 juin dernier, lors de son dernier match avec le PSG, Lionel Messi a été copieusement sifflé par le Parc des Princes. Une triste fin d’aventure pour le capitaine argentin en France. Le champion du monde avait déjà fait face à des sifflets à plusieurs reprises au cours de la saison, notamment après l’élimination en Ligue des champions.!

Articles similaires