« C’est le meilleur niveau de l’équipe avec moi comme entraineur », Xavi savoure la victoire du Barça

Le FC Barcelone poursuit sa série victorieuse avec une double victoire éclatante de 5-0 contre le Betis en Liga et face à l’Antwerp mardi soir en Ligue des champions. « La voie à suivre » pour le club selon son entraineur Xavi Hernandez.

Xavi Hernández a exprimé sa grande satisfaction quant à l’attitude de ses joueurs lors de la première journée de la Ligue des champions. Le FC Barça a infligé une défaite humiliante de 5-0 à l’Antwerp, signant ainsi sa deuxième victoire sans faute en seulement quatre jours, après avoir écrasé le Betis 5-0 en championnat le week-end précédent.

« Je suis extrêmement satisfait et comblé, non seulement par le résultat, mais aussi par la performance. C’est le meilleur niveau de jeu que nous ayons atteint depuis mon arrivée en tant qu’entraîneur. Que ce soit contre l’Antwerp aujourd’hui ou contre le Betis samedi dernier, c’est la voie que nous devons suivre. Nous jouons avec patience, exerçons un pressing haut et empêchons l’adversaire de se développer, créant ainsi de nombreuses occasions », a expliqué le technicien catalan en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Footmercato.

Xavi a également souligné l’adaptation rapide de deux nouvelles recrues, Ilkay Gündogan et Joao Cancelo: « Ils viennent tous les deux de travailler à Manchester City, sous la houlette d’un entraîneur qui prône le même style de jeu que nous cherchons à mettre en place. Nous n’avons pas besoin de leur dicter quoi que ce soit. Ils savent ce qu’ils ont à faire à tout moment, et ils rehaussent le niveau de l’équipe, tout comme Joao Felix. Ils prennent du plaisir, et c’est ce qui compte le plus. »

En ce qui concerne l’avenir, Xavi a insisté sur l’importance de « maintenir ce niveau de jeu et de concentration, cette faim de victoire, ce jeu collectif à l’intérieur et à l’extérieur. Nous créons beaucoup en attaque, ce qui nous faisait défaut l’année dernière en termes de jeu de position offensif, une lacune que nous comblons désormais. »

Pour couronner le tout, l’ancien capitaine de la Roja a partagé une conversation révélatrice avec son homologue de l’Antwerp, Mark Van Bommel, vers la 20e minute du match, peu avant que le FC Barça ne l’emporte 3-0. « Il m’a dit que nous étions une super équipe« , a déclaré Xavi, en réponse à quoi le coach des Culés a répondu avec modestie : « Nous faisons de notre mieux, Mark. »

