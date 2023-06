« C’est là que la cassure s’est vraiment établie », Cédric Bakambu sur son départ de l’OM

Nouveau joueur du club émirati d’Al Nasr à Dubaï, où il a signé jeudi un contrat de trois ans, Cédric Bakambu est revenu sur son départ de l’Olympique de Marseille, à l’été dernier. Et l’attaquant congolais a critiqué les Phocéens qui ont tout fait pour le faire partir.

Le 13 janvier 2022, l’Olympique de Marseille officialisait l’arrivée de son nouvel attaquant, Cédric Bakambu. Arrivée de Chine, l’international congolais, accueilli en grande pompe, avait signé un contrat de deux ans et demi pour un salaire estimé à 3 millions d’euros par an. Mais la lune de miel au sein du club phocéen ne durera que 6 mois.

Poussé vers la sortie, l’ancien de Villarreal sera également écarté par le nouvel entraineur, Igor Tudor, qui ne l’a pas inscrit dans sa liste pour la Ligue des Champions 2022-2023. L’humiliation de trop pour Cédric Bakambu qui avait finalement quitté l’OM pour rejoindre la Grèce et l’Olympiakos, l’été dernier.

- Publicité-

Un an plus tard, le Léopard congolais est revenu son départ du club français. Et le joueur de 32 ans a expliqué que sa non-inscription sur la liste des joueurs appelés à disputer la C1 a été à l’origine de la cassure: « Ce qui m’avait animé à l’OM, c’est le projet Ligue des Champions. La liste pour la Ligue des Champions, elle a été rendue fin août. Donc moi, j’ai attendu tout le mercato… Entre temps, ils m’ont fait comprendre que ça allait être compliqué, mais Tudor me faisait croquer, il me faisait rentrer. Je me suis dit que j’allais avoir ma carte à jouer. Quand j’ai vu qu’ils ne m’ont pas inscrit en Ligue des Champions, c’est là que je me suis dit c’est là que la cassure s’est vraiment établie. Après, j’ai appris qu’ils ne pouvaient pas mettre beaucoup de monde sur la liste, donc c’est pour ça qu’ils m’avaient poussé vers la sortie. Mais ils ne me l’avaient pas expliqué », a confié Bakambu sur le live Twitch de Mohamed Henni.

Cédric Bakambu a révélé que le club Phocéen a voulu le pousser en Espagne dans les bras du Celta Vigo. Ce que le Léopard a rejeté.« A un moment donné, Pablo (Longoria) ne me parle plus. Donc je vais voir Pablo, il y a des rumeurs dans la presse, dans La Provence comme quoi Bakambu va aller au Celta Vigo. Je vais voir Pablo et je lui dis c’est quoi le délire, j’ai envie de faire partie du projet, je veux rester. Il me dit non, si tu veux rester, tu restes. A partir de là, je me dis que c’est bon je vais rester, je vais jouer la LDC. En fait, non. Derrière, j’apprends que ça pousse, les mecs m’appellent pour aller au Celta Vigo. J’avais l’impression, mais je ne suis pas sûr à 100%, que la direction me poussait à aller au Celta Vigo. Et moi je ne voulais pas. Là où j’en veux à Pablo, c’est de ne pas me l’avoir dit assez tôt par rapport à la Ligue des Champions. J’ai 30 ans, j’ai de l’expérience, je peux comprendre les choses », a également ajouté Cédric Bakambu.

Le Congolais a signé cet été un contrat de trois ans avec le club d’Al Nasr à Dubaï, aux Emirats arabes unis. C’est son 7è club en carrière.

Articles similaires