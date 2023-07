« C’est honteux, (…) tu plonges dans les injures », Anaconda recadre la coach Hamond Chic

Après la mise en garde de Lady Sonia en début de semaine, l’animateur ivoirien Anaconda s’en est pris à coach Hamond Chic dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Anaconda, polémiste animateur de l’émission « Peopl’Emik » a réglé ses comptes avec la coach Hamond Chic. Le chroniqueur ivoirien lui reproche d’avoir répondu de façon injurieuse à une question d’une internaute. En effet, la semaine dernière, une internaute a demandé à Hamond Chic son activité à part le coaching.

« Je rase les poils de ta maman. Les poils et les intestins infectés de ton papa, je les soustrais de son corps et je les tire pour enlever les virus qui sont à l’intérieur. Petite gourgandine ! », a répondu Hamond Chic. Une réplique jugée injurieuse par Anaconda.

- Publicité-

« Moi Anaconda, si on me demande ce que je fais dans la vie à part être chroniqueur, je répondrai que je travaille dans une boîte de nuit. On vous pose une question super intelligente, tellement ouverte, tu agresses les gens« , a réagi l’animateur. Selon lui, Hamond Chic aurait pu répondre tout simplement qu’en dehors du coaching, elle gère une agence immobilière ou qu’elle travaille dans une société plus que d’envoyer balader l’internaute.

« C’est honteux, et ce sont ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour donner des conseils aux gens. On te pose une question intelligente, alors soit intelligente et répond. Au lieu de cela, tu plonges dans les injures. Les influenceurs et influenceuses ivoiriens sont pauvres d’esprit. Sa réponse m’a choqué », se désole-t-il.

- Publicité-

Articles similaires