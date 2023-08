« C’est fou, mais Sadio Mané le fait avant chaque match »

Dans un entretien accordé au Mirror, l’ex-préparateur physique de Southampton, Jan Kluitenberg, est revenu sur l’importance qu’accorde Sadio Mané à sa condition physique.

Révélé au monde lors de son passage à Southampton, Sadio Mané fait incontestablement partie des meilleurs joueurs au monde. Arrivé deuxième au Ballon d’Or 2022, le Sénégalais traine les titres de double Ballon d’Or africain et de champions d’Afrique. Un palmarès obtenu grâce non seulement à son talent mais également à l’importance qu’il accorde à la préparation de chaque match, gage d’une victoire certaine.

Une préparation rigoureuse dont se souvient Jan Kluitenberg dans un entretien à Mirror. «Chaque jour avant le match, Sadio est venu me voir pour la première fois et m’a dit ‘Jan, je veux faire six sprints de 60 mètres’. J’ai dit ‘Sadio, on s’est entraîné toute la semaine. Vous devez être prêt pour demain, alors nous ne le faisons pas ». ‘Il a dit: ‘Eh bien, si vous ne m’aidez pas, je le ferai moi-même!’ J’ai expliqué à Ronald Koeman : « Sadio veut faire des exercices de sprint avant le match de demain». Il a dit ‘Jan, Sadio connaît son corps alors contrôle-le dans les choses qu’il veut faire », a révélé l’ancien préparateur physique de Southampton qui a côtoyé le natif de Bambaly durant un an à St Mary’s.

- Publicité-

Partout où il est passé, Sadio Mané a pris l’habitude de redoubler d’efforts lors des entraînements. À Southampton de 2014 à 2016, l’ancien attaquant du Bayern et de Liverpool aurait une routine pour la préparation physique en veille de match. « C’est fou, mais les sprints de la veille du match étaient pour lui quelque chose de spécial pour préparer son corps. C’était génial de travailler avec lui. Un bon gars, un très bon professionnel et aussi un bon cœur», a ajouté Kluitenberg.

Articles similaires