« C’est difficile de digérer cette élimination », Aïssa Laidouni sur le fiasco de la Tunisie

-Publicité-

La cuisante élimination de la Tunisie de la CAN 2023, dernière de sa poule avec 2 points, continue de susciter des réactions dans le camp des Aigles de Carthage. Dernier à réagir, le milieu de terrain Aïssa Laidouni.

A l’instar de l’Algérie qui a fini dernière de sa poule, la Tunisie ne disputera pas non plus les huitièmes de finale de la CAN 2023. Les Aigles de Carthage ont été éliminés de la compétition après leur contre-performance de ce mercredi soir, à l’occasion de la dernière journée du groupe E.

Condamnés à remporter les trois points de la victoire face à l’Afrique du Sud, les poulains du sélectionneur Jalel Kadri ont finalement fini la rencontre sur un score nul et vierge (0-0). Insuffisant pour leur assurer la qualification en huitième de finale.

En zone mixte, le milieu de terrain Aïssa Laidouni a réagi à cette élimination des Aigles de Carthage. Une grosse déception pour le joueur de l’Union Berlin qui n’aurait jamais imaginé un tel scénario. « C’est difficile de digérer cette élimination. C’est une grosse déception. On n’a pas beaucoup de choix, on doit apprendre de nos erreurs et continuer à avancer. C’est comme ça ‘. C’est dur pour nous et je sais que c’est dur pour les supporters. Moi je ne critique personne. Je dirai sûrement qu’on est une équipe, on perd ensemble et on gagne ensemble. On doit juste trouver la force pour se relever et revenir très fort. Nous allons essayer de rectifier le tir et de voir ce qui n’a pas vraiment marché durant cette CAN pour revenir plus forts derrière », a-t-il confié à Africatopsport.