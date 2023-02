« C’est ChampagnePapi », Drake soupçonné du meurtre d’un jeune rappeur américain

Le rappeur canadien Drake est accusé du meurtre d’un jeune rappeur américain de 20 ans. Les faits remontent à 2018 et ce sont les avocats de la défense qui ont évoqué la piste Drake.

Les avocats de la défense représentant trois personnes accusés du meurtre de XXXTentacion, un jeune rappeur assassiné en 2018 ont évoqué la piste du rappeur canadien Drake à l’ouverture du procès.

En effet, Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, dit XXXTentacion a été tué par balles le 18 juin 2018 à Deerfield Beach après avoir été pris en embuscade lors d’un vol apparent alors qu’il quittait un magasin de sport automobile à Deerfield.

4 accusés identifiées

Dans cette affaire, Michael Boatwright, 28 ans et son ami, Trayon Newsome, 24 ans sont accusés d’être les tireurs tandis que Dedrick Williams, 26 ans, est accusé d’être le conducteur. Tous les trois pourraient être condamnés à perpétuité s’ils sont reconnus coupables.

Selon les procureurs, le quatrième suspect se trouvait dans la voiture de marque SUV ( sport utility vehicle) au moment des faits. Identifié comme Robert Allen, 26 ans, il a plaidé coupable et a promis témoigner contre ses anciens amis au palais de justice du comté de Broward à Fort Lauderdale, en Floride.

La piste Drake ou ChampagnePapi …

Mais en attendant le procès, la défense des accusés citée par The New York Post soutient que les enquêteurs n’avaient pas enquêté sur la querelle de XXXTentacion et Drake en 2018.

Il s’agissait d’une brouille qui a enflammé la toile à l’époque lorsque le jeune rappeur a écrit sur les réseaux sociaux en mars 2018: « Si quelqu’un essaie de me tuer, c’est Champagnepapi. Je suis en train de le balancer en ce moment ». Un message qu’il a supprimé plus tard en dénonçant que son compte avait été piraté.

Cette publication renvoie directement à Drake qui se fait aussi appeler Champagnepapi sur son compte Instagram. Drake s’est donné ce nom en 2011 et a depuis publié des photos très influencées sur sa page Instagram sous ce nom.

Drake se fait appeler Champagne papi parce que ce n’est pas un secret que le champagne est sa boisson préférée.