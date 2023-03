« C’est avec peine que j’ai écouté Patrice Talon sur LCI », Richard Ouorou

Le président béninois Patrice Talon était dans une interview dimanche 5 Mars 2023 sur la chaine LCI. Dans son développement, le chef de l’Etat a estimé qu’il peut subsister un conflit apparent entre démocratie et bonne gouvernance. Une position qui n’est pas partagée par le politologue Richard Boni Ouorou qui se dit peiner d’entendre le lien que fait le premier des béninois sur les deux concepts.

Le politologue béninois Richard Boni Ouorou ne partage pas toutes les analyses faites par le président Patrice Talon lors de l’entretien qu’il a accordé dans la soirée du dimanche 5 mars 2023 à un média international. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le consultant international a affirmé qu’il est peiné d’entendre le président de la République dire que c’est autant un problème s’il y a de la démocratie sans la bonne gouvernance.

A croire Richard Ouorou, prétendre qu’il peut subsister un conflit apparent entre démocratie et bonne gouvernance est « une carence ». Pour le politologue, la démocratie est dans un premier temps, une vue de l’esprit tout comme la maison. « Les deux n’existent que si on peut les mettre en place et les évaluer grâce aux matériaux qui les constituent. Concernant la maison, ce qui existe, ce sont les portes, les fenêtres, les murs et tout ce qui constitue une maison sur le plan physique« , présente-t-il.

Poussant ses explications plus loin, Richard Ouorou indique que la bonne gouvernance constitue un principe essentiel imbriqué dans la première (la démocratie) ou pour être plus claire, la bonne gouvernance est la démocratie en ce qu’elle constitue un des principes constitutifs de celle-ci. « En clair, il n’y a pas de démocratie sans bonne gouvernance, comme il n’y a pas de maison sans mur.« , indique-t-il.

Dire donc que la bonne gouvernance peut parfois heurter la démocratie, c’est comme prétendre que le mur d’une maison peut être en conflit avec la maison, a caricaturé Richard Ouorou. A l’en croire, soit la maison est mal construite ou les murs sont défaillants, « mais les murs ne peuvent être en conflit avec la maison puisque la maison n’existe pas, mais ce sont les murs qui la constituent , donc la font exister comme instrument« .

Quid de la bonne gouvernance …

En terme de bonne gouvernance, Richard Ouorou persiste qu’il ne peut exister de conflit entre démocratie et bonne gouvernance car les deux se tiennent. Pour lui, le chef de l’Etat en tenant ces propos, tente sans doute de dédouaner son régime en cherchant à faire croire « qu’il peut avoir bonne gouvernance sans démocratie« .

« Il n’y a pas de bonne gouvernance dans un pays où le pouvoir détient arbitrairement des prisonniers politiques, où le président est en conflit avec les hommes d’affaires du pays, en conflit avec la classe politique et avec la société toute entière », a martelé Richard Ouorou comme pour dire que le Bénin n’est pas bien dirigé.