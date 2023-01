« C’est avec fierté que je retrouve mon peuple aujourd’hui », Richard Ouorou parlant des béninois

C’est avec fierté que je retrouve mon peuple aujourd’hui et c’est avec humilité que je m’incline devant votre bravoure et votre détermination. Tels sont les mots du politologue Richard Boni Ouorou qui a observé loin du territoire national les élections législatives du dimanche 8 Janvier.

Après la fermeture dimanche des bureaux de vote et le dépouillement des urnes, le politologue béninois Richard Boni Ouorou a adressé un message à ses compatriotes pour les féliciter d’avoir gagné grâce à leur vote.

« Il y a eu des moments où, alors que l’enjeu était de taille, nous avons choisi nos émotions, nos égos ont pris le dessus et nous nous sommes perdus comme en 2016 que nombre d’entre nous regrettent aujourd’hui. En 2023, alors que celui qui se croit maître du pays, alors qu’il pensait être le plus craint avec la présomption que le peuple s’est abandonné, vous voilà vent debout contre lui » a écrit le politologue dans son message.

Appréciant cette réaction des électeurs, du peuple béninois, Richard Boni Ouorou affirme avoir retrouvé de la fierté vis à vis de ce peuple. Au delà la fierté, le politologue affirme que c’est avec humilité qu’il s’incline devant la bravoure et la détermination » démontrées par ce peuple à travers son vote lors des législatives du dimanche dernier.

« Le défi que vous avez décidé de relever, vous l’avez fait avec courage en gardant toujours un vif espoir de réussite et c’est tout à votre honneur. Car dirais-je, la vision la plus courageuse du monde de mon expérience est de voir des hommes et des femmes qui luttent contre l’adversité sans moyen et qui gardent quand même espoir de réussir« , écrit Richard Boni Ouorou.