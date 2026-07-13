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Cérémonie à la caserne de Cana: la 19ᵉ promotion de l’ENO présentée au drapeau

​La caserne de Cana a servi de cadre à la solennelle cérémonie de présentation au drapeau des élèves-officiers de la 19ᵉ promotion de l’École nationale des officiers (ENO).

Edouard Djogbénou
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Sécurité
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Cérémonie à la caserne de Cana: la 19ᵉ promotion de l’ENO présentée au drapeau
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Présidé par le chef d’état-major général, le Général de corps d’armée Fructueux Gbaguidi, cet événement marque un tournant décisif dans le parcours de ces jeunes hommes et femmes, désormais engagés à servir la patrie avec honneur et loyauté.

​Cette nouvelle promotion se distingue par une forte dimension d’intégration régionale et d’excellence. Elle illustre concrètement la fraternité d’armes africaine en rassemblant, aux côtés des élèves-officiers béninois, des stagiaires venus du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Sénégal et du Tchad.

​Pour mériter cette présentation sous les drapeaux, les futurs chefs militaires ont dû surmonter huit semaines intenses de formation individuelle du combattant. Ce parcours exigeant s’est achevé par un rallye d’évaluation particulièrement redoutable de 105 kilomètres, jalonné de nombreux ateliers pratiques.

​Le commandant de l’école, le lieutenant-colonel Georges Kpovihin, a salué la rigueur et la grande capacité d’assimilation de ces futurs leaders. Ces derniers sont désormais imprégnés des valeurs fondamentales du commandement que sont l’honneur, la discipline, le leadership et l’esprit de sacrifice. La remise de leurs attributs vient leur rappeler que leur vocation s’inscrit avant tout sous le sceau du service à la Nation, en parfaite adéquation avec la devise de l’ENO : « S’instruire pour mieux servir ».

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