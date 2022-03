Centrafrique: l’opposition annonce boycotter le dialogue républicain

Mais malheureusement, le doute plane désormais sur la tenue effective de ce dialogue républicain qui suscitait d’ores et déjà, maintes réactions du fait qu’il sera organisé sans l’opposition armée. En effet, l’ensemble des partis d’opposition qui avaient pourtant participé jusqu’ici aux préparatifs viennent d’annoncer qu’ils boycottent finalement la rencontre au motif que leurs exigences ne sont pas satisfaite. L’opposition réclamait notamment l’inclusion des groupes armés et que soit abordée la crise électorale de 2020.

Reconcilier les centrafricains, c’est l’objectif que vise le président Faustin-Archange Touadéra qui a convoqué un dialogue républicain qui doit avoir lieu du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022 à Bangui. Ce dialogue doit « pouvoir laisser la latitude aux fils et filles de Centrafrique de se prononcer sur tous les maux qui freinent le vivre ensemble et de faire la table rase du passé ».

