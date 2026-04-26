Centrafrique : les électeurs appelés aux urnes pour le second tour des législatives

Ce dimanche 26 avril, la République centrafricaine tient le second tour des législatives, des élections régionales et de plusieurs scrutins partiels. Le lancement du vote s’est fait dans une atmosphère plutôt calme : beaucoup d’électeurs ont d’abord pris part aux offices religieux avant de se rendre aux bureaux de vote en fin de matinée ou dans l’après-midi.

À Bangui comme dans plusieurs localités de l’arrière-pays, les opérations électorales se déroulent sans incidents majeurs signalés pour l’instant. En revanche, quelques citoyens ont pointé des problèmes d’inscription, en constatant l’absence de leur nom sur les listes électorales dans certains bureaux.

Ce second tour intervient environ deux mois après la publication des résultats du premier tour validés par le Conseil constitutionnel. Faustin-Archange Touadéra, réélu à la présidentielle avec 77,90 % des voix, a prêté serment le 30 mars ; la présidence a indiqué attendre la conclusion des législatives pour procéder à la formation du premier gouvernement de la septième République.

Sur les 144 sièges que compte l’Assemblée nationale, 88 ont été pourvus dès la première manche. Le second tour concerne 46 circonscriptions, tandis que dix autres sièges seront attribués à l’occasion de consultations partielles.

Sécurité, zones sensibles et acteurs de la surveillance

La circonscription de Bambouti, dans le sud-est, constitue un point sensible : fin décembre, une attaque attribuée au groupe armé Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG) avait contraint à l’annulation du vote dans la zone. Plusieurs personnes avaient été enlevées lors de ces événements, parmi lesquelles un agent de l’Autorité nationale des élections (ANE) qui demeure porté disparu à ce jour.

Les autorités assurent avoir renforcé les dispositifs de sécurité afin de garantir le déroulement des opérations électorales. L’ANE affirme pour sa part avoir acheminé le matériel et dépêché le personnel nécessaire pour l’ouverture des bureaux de vote concernés.

Le Réseau Arc-en-Ciel, qui déploie des observateurs indépendants, a activé une cellule de veille pour suivre la journée électorale. Ses équipes avaient déjà relevé, lors du premier tour, plusieurs irrégularités qu’elles continueront d’examiner pendant ce second tour.

Sur le plan politique, le Mouvement Cœurs Unis, formation au pouvoir, a remporté 50 sièges dès la première étape du scrutin. L’opposition, qui avait appelé à boycotter ces élections, est largement absente du processus dans de nombreuses circonscriptions.

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