Mondial 2026 : un cadavre en putréfaction retrouvé devant le stade où s’entraîne l’Iran

Un cadavre en état de putréfaction a été découvert dans le coffre d’un véhicule garé sur le parking d’un supermarché situé juste en face du stade Caliente de Tijuana, dans le nord‑ouest du Mexique, où s’entraîne la sélection iranienne pendant la Coupe du monde 2026, selon des journalistes de l’AFP cités par plusieurs médias le 12 juin 2026. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour identifier la victime et déterminer les circonstances du décès, aucun lien n’étant établi à ce stade entre ce fait divers et l’équipe d’Iran ou la compétition, selon ces mêmes sources.

Le corps a été retrouvé dans une voiture de type SUV Toyota gris, immatriculée en Californie, stationnée depuis plusieurs jours près du stade Caliente et du supermarché voisin, à environ une minute en voiture de l’hôtel où réside la délégation iranienne, selon les journalistes présents sur place et les autorités de Tijuana citées par la presse mexicaine et européenne. Alertés par une forte odeur, des agents de police ont ouvert le coffre du véhicule, d’où s’est dégagée une puanteur importante, avant l’arrivée de techniciens en identification criminelle vêtus de combinaisons blanches qui ont procédé aux constatations et à l’évacuation du corps, selon ces récits concordants.

Le parquet de Tijuana a indiqué avoir ouvert une enquête pour homicide afin d’identifier la victime et de préciser la date et les causes de la mort, sans communiquer publiquement d’éléments sur l’identité présumée du défunt au moment des premiers constats, selon plusieurs médias dont Footmercato, 20 Minutes et des sites spécialisés football citant les autorités locales. Les articles de ces médias soulignent qu’aucun élément ne permet à ce stade de relier l’affaire à la sélection iranienne ou à l’organisation du Mondial, les autorités jugeant la proximité du stade comme une coïncidence géographique dans une ville marquée par une forte criminalité.

Impact sur le camp iranien et sécurité locale

Selon des médias sportifs européens et régionaux, le groupe iranien a été momentanément évacué du stade ou placé sous protection renforcée le temps des opérations de police, dans un contexte où ses entraînements sont déjà organisés à huis clos pour des raisons de sécurité, comme l’avaient indiqué des responsables de l’équipe quelques jours plus tôt. Le camp d’entraînement iranien, qui prépare un premier match face à la Nouvelle‑Zélande, reste installé à Tijuana, la sécurité autour des installations sportives et de l’hôtel de la sélection ayant été renforcée par les autorités locales à l’approche des rencontres, selon ces mêmes sources.

Les médias rappelent que Tijuana, ville frontalière avec les États‑Unis dans l’État de Basse‑Californie, figure régulièrement parmi les villes les plus violentes du Mexique, avec un taux d’homicides élevé lié aux activités de groupes criminels, selon les statistiques des autorités mexicaines et des rapports d’ONG cités par la presse internationale. Les enquêteurs n’ont donné aucun calendrier sur la durée des investigations, tandis que le véhicule où le corps a été découvert serait, selon les premières constatations, stationné sur le parking depuis au moins deux jours avant les plaintes pour odeurs nauséabondes, d’après des sources policières locales citées par plusieurs médias.