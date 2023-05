Centrafrique: le président Touadéra annonce un référendum constitutionnel pour une réforme profonde de l’État

- Publicité-

Le président Faustin-Archange Touadéra de la République centrafricaine a annoncé la convocation d’un référendum constitutionnel pour le 30 juillet. Selon lui, cette réforme vise à améliorer le fonctionnement des institutions en mettant l’accent sur la transparence et la redevabilité. Cependant, des critiques évoquent une volonté de contourner la limitation des mandats présidentiels. Le référendum sera un test décisif pour l’avenir politique du pays.

Toutefois, aucune date précise pour la consultation n'a été annoncée, ni le contenu exact du texte proposé.

Selon Touadéra, la Constitution actuelle de 2016, sur laquelle il a prêté serment à deux reprises, comporte des dispositions qui pourraient entraver le développement du pays. Le président affirme que la majorité des Centrafricains partage cette opinion et considère la Constitution comme insuffisante, ne garantissant pas clairement la souveraineté de l’État et l’indépendance nationale. Des groupes proches du pouvoir ont organisé des mobilisations en faveur du référendum ces derniers mois, et une nouvelle manifestation est annoncée pour demain.

Touadéra soutient que ce référendum s’inscrit dans le cadre d’une réforme profonde de l’État, une promesse qu’il avait faite lors de la campagne présidentielle de 2020. Selon lui, cette réforme vise à améliorer le fonctionnement régulier des institutions en renforçant la transparence et la redevabilité.

Cependant, les opposants à Faustin-Archange Touadéra accusent cette réforme de n’être qu’un moyen de contourner la limitation à deux mandats présidentiels inscrite dans la Constitution de 2016. Dans son message à la nation, le président centrafricain a réfuté ces allégations, affirmant qu’il ne s’agit pas d’entraver l’alternance politique.

Le référendum constitutionnel annoncé par le président Touadéra sera un test décisif pour l’avenir politique de la République centrafricaine. La tenue du référendum sera scrutée de près, car elle façonnera l’avenir du pays et pourrait avoir un impact significatif sur la stabilité et la démocratie en République centrafricaine.