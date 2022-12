Centrafrique: le mandat de la Cour pénale spéciale prolongé

La Centrafrique a prolongé mercredi, le mandat de la Cour pénale spéciale (CPS) de cinq années supplémentaires.

C’est désormais effectif. Le Parlement centrafricain a entériné le prolongement du mandat de la Cour pénale spéciale (CPS). Ce nouveau mandat prend effet « à compter du 22 octobre 2023 pour une durée de 5 ans renouvelable », a précisé dans son tweet, la Cour pénale spéciale.

« La prolongation de ce mandat marque la volonté du peuple centrafricain ainsi que celle des autorités du pays de continuer la lutte contre l’impunité. Tous ceux qui ont commis ou continuent de commettre des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, feront face à la justice », a indiqué à Anadolu, jeudi, le ministre centrafricain de la justice, Arnaud Djoubaye Abazene.

La CPS est une cour hybride soutenue par l’ONU qui a été créée en 2015 et lancée en 2018. Elle a pour mandat d’enquêter et de poursuivre les crimes de droit international commis en RCA depuis 2003. Ce tribunal hybride, composé de magistrats locaux et internationaux, a tenu son premier procès en avril dernier.