Centrafrique : le commandant de la brigade de Bambouti s’échappe après plus de sept mois de captivité

Le commandant de la brigade de gendarmerie de Bambouti, Séverin Ketemalet, a retrouvé la liberté après avoir été détenu depuis le 28 décembre 2025 par des membres de la milice Azandé Ani Kpi Gbè (AAKG). Sa fuite, survenue le 3 août, a été confirmée le lendemain par les autorités de la préfecture du Haut-Mbomou.

Séverin Ketemalet avait été enlevé le jour des élections générales avec trois autres personnes, alors que des combattants de l’AAKG empêchaient le déroulement du scrutin à Bambouti, dans le sud-est de la République centrafricaine.

Selon le préfet du Haut-Mbomou, Léonard Mbélé, le gendarme s’est échappé avec l’aide d’un milicien azandé. Celui-ci l’aurait guidé à travers la brousse jusqu’à Zemio, où le commandant a été pris en charge par les autorités administratives et militaires.

Les circonstances exactes de sa sortie de captivité restent toutefois incertaines. Les autorités n’ont pas précisé s’il s’agissait d’une évasion, d’une libération négociée ou d’un arrangement avec ses ravisseurs.

Un gendarme affaibli après sa détention

À son arrivée à Zemio, Séverin Ketemalet apparaissait très affaibli. Les autorités ont également fait état de séquelles psychologiques liées à la durée de sa détention, sans fournir davantage de détails sur son état de santé.

La sous-préfète de Bambouti et deux agents de l’Autorité nationale des élections restent en revanche détenus par les ravisseurs. Leur situation n’a pas été précisée par les autorités locales.

Créée en 2023 dans le sud-est centrafricain, l’AAKG s’était initialement présentée comme un mouvement d’autodéfense de la communauté azandé. Le groupe est depuis impliqué dans des affrontements avec les Forces armées centrafricaines et accusé par plusieurs organisations d’exactions contre des civils.