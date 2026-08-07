Nigeria : Bola Tinubu approuve une revalorisation salariale pour l’armée

Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé une nouvelle grille salariale pour les forces armées. À compter du 1er septembre 2026, les rémunérations progresseront de 30 % à 80 % selon les grades, les personnels les moins gradés bénéficiant de la hausse la plus importante. La mesure concernera environ 250 000 militaires.

Le Nigeria revalorise fortement la rémunération de ses forces armées. Le président Bola Tinubu a approuvé une augmentation des salaires comprise entre 30 % et 80 %, selon une annonce de la présidence rapportée mardi 4 août 2026.

La nouvelle grille entrera en vigueur le 1er septembre. Elle concernera environ 250 000 membres de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air. L’objectif affiché est d’améliorer les conditions de vie des militaires et de renforcer le moral des troupes, alors que les forces nigérianes restent engagées sur plusieurs fronts sécuritaires.

La revalorisation privilégie les grades inférieurs. Les militaires allant du rang de soldat à celui de staff sergeant bénéficieront d’une augmentation de 80 %. Pour les warrant officers et les officiers jusqu’au grade de colonel, la hausse sera de 50 %, tandis que les officiers généraux bénéficieront d’une augmentation de 30 %.

La masse salariale militaire portée à 924 milliards de nairas

Cette mesure aura un impact important sur les dépenses publiques. La masse salariale annuelle des forces armées devrait passer d’environ 660 milliards à 924 milliards de nairas, soit une augmentation de 264 milliards de nairas.

La décision prolonge plusieurs mesures adoptées ces derniers mois en faveur du personnel militaire. En juillet, le ministre de la Défense, Christopher Musa, avait indiqué que le salaire mensuel minimum d’un soldat avait déjà été porté de 49 000 à 100 000 nairas et annoncé que de nouvelles discussions étaient en cours avec la présidence pour améliorer davantage les rémunérations.

En mars, Bola Tinubu avait également annoncé la création d’un fonds spécial destiné aux militaires blessés en opération ainsi qu’aux familles des soldats décédés en service. Le président avait promis d’y verser l’intégralité des salaires perçus depuis son arrivée au pouvoir comme contribution initiale.

La revalorisation intervient parallèlement à une expansion des effectifs militaires. Fin juillet, Bola Tinubu a approuvé le passage de l’armée de terre de huit à douze divisions ainsi que le recrutement de 28 000 militaires supplémentaires. Quatre nouvelles divisions doivent notamment être implantées à Makurdi, Ilorin, Jalingo et Benin City.

Le Nigeria reste confronté à plusieurs foyers d’insécurité. Les forces armées combattent notamment Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest dans le nord-est, tandis que le banditisme armé et les enlèvements touchent plusieurs États du nord-ouest et du centre. Les autorités font également face à des violences communautaires et à des tensions séparatistes dans le sud-est.

En privilégiant les personnels les moins gradés dans la nouvelle grille, Abuja cherche à améliorer directement la rémunération des militaires déployés sur le terrain. La réforme salariale s’inscrit dans un programme plus large comprenant le recrutement de nouveaux effectifs, l’acquisition d’équipements et l’amélioration des logements et des conditions de service.