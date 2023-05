Centrafrique: 05 groupes armés se dissolvent pour la paix

- Publicité-

Les autorités centrafricaines ont annoncé que cinq groupes armés centrafricains ont procédé vendredi 28 avril à la dissolution intégrale de leurs mouvements. Les dirigeants de ses groupes armés ont pris cette décision en faveur de la paix, selon une note de la présidence centrafricaine.

Vendredi dernier, cinq groupes armés centrafricains ont annoncé leur dissolution intégrale lors d’une cérémonie solennelle présidée par le président Faustin Archange Touadera. Il s’agit de La Renaissance, Révolution et Justice, le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, le Front Démocratique du Peuple Centrafricain et le Mouvement Patriotique pour le Centrafrique. Ces dissolutions marquent une étape importante dans le processus de paix et de réconciliation en République centrafricaine.

Le président Touadera a salué la décision des groupes armés, soulignant leur engagement à travailler en faveur de la paix, de la sécurité et de la réconciliation nationale. Il a également exhorté les autres groupes armés à abandonner la violence et à rejoindre le processus de paix en cours dans le pays.

« J’apprécie la décision de nos compatriotes des cinq autres groupes armés de se réengager dans la République pour œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité, la réconciliation nationale et le respect de l’autorité de l’Etat », a indiqué le président Touadera selon la note de la présidence, ajoutant que le président centrafricain a pris acte des « déclarations solennelles des cinq groupes armés devant le peuple centrafricain, devant les Représentants des diverses Institutions de la République ».

Cette annonce intervient après la dissolution de quatre autres groupes armés signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine en décembre 2022. Depuis la signature de cet accord en février 2019, le gouvernement centrafricain et les groupes armés ont travaillé ensemble pour mettre fin à des années de conflit et de violence.

Ces dissolutions constituent un pas en avant pour la stabilité de la République centrafricaine et l’avenir du pays. Les efforts continus pour la paix et la réconciliation doivent être soutenus et renforcés pour assurer un avenir pacifique et prospère pour tous les Centrafricains.