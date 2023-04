Centenaire du stade de Wembley: la FIFA salue « la place à part » de l’arène anglais dans l’histoire de foot

-Publicité-

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné la finale de la Coupe du monde de 1966 comme le plus grand moment de l’histoire du stade de Wembley dans un message vidéo spécial alors qu’il célèbre le 100e anniversaire de son premier match.

Le stade avait été construit en 300 jours comme pièce maîtresse d’une exposition célébrant l’Empire britannique qui se tiendra au parc de Wembley en 1924. Le premier événement organisé a été la finale de la Football Association Challenge Cup de 1923 le 28 avril, lorsqu’une foule de plus de 200 000 personnes aurait vu les Bolton Wanderers battre West Ham United 2-0.

« Wembley a une place unique dans l’histoire du football, a déclaré Infantino dans un message vidéo spécial. Depuis son ouverture en 1923, il a accueilli un nombre incalculable d’événements sportifs de classe mondiale et a été témoin de tant de moments sportifs emblématiques qu’il est impossible de tous les énumérer. »

Le stade d’origine est ensuite devenu un lieu régulier pour le football international et a accueilli le tournoi olympique de football de 1948. En 1966, Wembley a accueilli des matches de groupe et trois matches à élimination directe, dont la finale de la Coupe du monde de football. Le tournoi a été ouvert par la reine Elizabeth II.

La Finalissima Argentine-Italie 3-0

« Bien sûr, à la FIFA, nous n’oublierons jamais le moment le plus célèbre de tous, le dernier match de la Coupe du Monde de la FIFA en 1966 et une victoire de l’Angleterre qui est à jamais gravée dans l’histoire du football », a déclaré Infantino. L’Angleterre a battu l’Allemagne de l’Ouest 4-2 après prolongation et Sir Geoff Hurst est devenu le premier à réussir un triplé lors d’une finale de Coupe du monde.

L’ancien stade a été démoli au nouveau millénaire et une structure plus moderne a ouvert sur le même site en 2007. Il a accueilli les finales de football masculin et féminin aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et a également été le cadre des finales des championnats d’Europe masculins et féminins. En 2022, il a été choisi pour la Finalissima masculine lorsque l’Argentine, y compris Lionel Messi, a battu l’Italie 3-0.

