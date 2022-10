Celtiis Bénin: lancement des activités mobile et mobile money du 1er opérateur global

La société béninoise d’infrastructure numérique (SBIN SA) a lancé officiellement son réseau de téléphonie mobile, Celtiis Bénin le vendredi 21 octobre 2022 à Cotonou. C’est une marque locale dont l’objectif est de valoriser le made in Bénin et le 100% Bénin en plaçant au cœur de sa stratégie, l’authenticité, la proximité aux populations et l’ouverture au monde moderne, digital et technologique.

Quinze mois après sa mise en gestion déléguée, la société Béninoise d’infrastructure numérique (SBIN) met à la disposition du public béninois ses nouvelles activités Mobile et Mobile Money avec la nouvelle plateforme de marque commerciale et institutionnelle dénommée « Celtiis ». Ce nouveau réseau global qui couvre dès son lancement près de 80% de la population béninoise avec des stratégies claires et audacieuses s’appuie sur l’innovation disruptive dont la gamme mobile, la gamme mobile money, les services aux entreprises, aux professionnels et des services pour l’Etat (Celtiis Business) , Expérience Client et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Dans sa présentation, la directrice générale de la SBIN SA, Therese Tounkara a évoqué la singularité de Celtiis face aux offres des deux autres opérateurs déjà sur le terrain. « Celtiis est d’abord une offre globale qui s’adresse à tous les segments de marché et à tous les usages ». Selon elle, Celtiis a le meilleur rapport qualité prix du marché, des offres voix et internet abondantes, sur le mobile comme sur le fixe, des offres gratuites sur la voix fixe entre clients Celtiis avec comme tarif, 1% sur les opérations mobile money.

Les ministres de l’économie numériques et de la digitalisation , Aurélie Adam Soulé Zoumarou et le ministre de l’économie et des finances et président du comité de suivi de la SBIN, Romuald Wadagni ont marqué de leur présence ce lancement.

Les trois attentes des consommateurs

Selon Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Celtiis matérialise l’un des résultats de deux réformes voulues par président Patrice Talon dont la mise en place de la dynamique des investissements dans le secteur du numérique et l’émergence d’acteurs efficaces sur le marché.

« C’est donc, le lieu de saluer la vision du président de la République, Patrice Talon, de remercier l’ensemble des membres du gouvernement qui ont soutenu cette mise en œuvre », affirme la ministre qui reconnait la contribution de l’ensemble de l’écosystème du Bénin dans la réalisation de ce projet.

« L’entrée du nouvel opérateur Celtiis Bénin est en ligne avec notre ambition, l’ambition du gouvernement de dynamiser les offres des services de communication électronique vers les ménages, les entreprises, et les administrations publiques au profit des consommateurs des services de communications électroniques », a expliqué Aurélie Adam Soulé Zoumarou. La ministre a profité pour rappeler à la direction générale de la SBIN les attentes des consommateurs.

Elle insiste que l’une des plus importantes attentes est la disponibilité des services avant d’enchaîner avec les deux autres. « Le second, c’est le niveau d’excellence opérationnel propice à une qualité du service conforme aux standards des plus hauts dans ce domaine et je rajouterai qu’il faut également créer de la valeur. C’est pour cela que je voudrais vous exhorter à tout mettre en œuvre pour combler ces attentes légitimes. Ce sera » dit t-elle « le meilleur indicateur du succès de Celtiis Bénin ».

Celtiis Bénin, loin de la concurrence

C’est le ministre de l’économie et des finances et président du comité de suivi de la SBIN, Romuald Wadagni qui a réagi au nom du président Patrice Talon au lancement de Celtiis Bénin. « Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est l’aboutissement de ce qui a démarré depuis 2016 en matière de réformes et d’investissement dans le domaine du numérique. Nous avons, au niveau du gouvernement, la conviction que le numérique est un outil de productivité mais également d’intégration, de cohésion et d’inclusion au niveau social économique ou financier », a expliqué Romuald Wadagni.

En tant que ministre de l’économie et des finances, il a saisi cette occasion pour rassurer les acteurs existants dans le domaine que l’État a décidé de promouvoir la mise en place d’un troisième opérateur, pour trois raisons qui leur profitent.

« La première c’est d’avoir un opérateur qui pousse à régler la question d’accessibilité des outils et services numériques pour tous les Béninois. La deuxième raison, c’est d’avoir un opérateur qui va innover, qui va permettre aux uns et aux autres de se pousser vers l’avant et d’offrir un service de qualité pour l’ensemble de la population et enfin, un opérateur qui a une force de frappe, la capacité financière et les investissements pour que nous ayons un vrai écosystème numérique », clarifie le ministre de l’économie et des finances.

Une marque globale qui se décline sur trois volets

Conformément à son statut d’opérateur global présent sur tous les segments du marché (fixe, haut débit fixe , mobile, mobile money, B2B, infrastructures, activités gros, services FAI) Celtiis est une plateforme de marque globale qui se décline sur trois volets.

Il s’agit de la marque ombrelle Celtiis qui couvrira le volet commercial mobile et fixe, la marque Celtiis cash qui couvrira le volet mobile money et Celtiis business qui couvrira les volets business pour les entreprises et services de l’Etat.

A noter que Celtiis est le nom d’un arbre géant, robuste , plein de vertus, présent dans le patrimoine forestier du Bénin mais aussi en Afrique et au-delà, traduisant l’enracinement local du Bénin, son ouverture au monde et son ambition de devenir un champion national de référence ; catalyseur de l’écosystème numérique au Bénin.