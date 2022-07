CEEAC: un sommet sur fond de menaces à la paix, la sécurité et la stabilité

Sept (07) mois après la tenue de la 20 ème session ordinaire, la CEEAC a tenu sa 21è session ordinaire à Kinshasa, la capitale de la RDC, le lundi 25 juillet 2022. A ce conclave, le maître-mot était la sécurité.

Les travaux de la 21 ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale ( CEEAC) se sont tenus, le lundi 25 juillet 2022 à la Cité de l’Union africaine, à Kinshasa. Ces assises, convoquées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEEAC, ont pour thème principal : » Éducation, santé, culture ».

Dans son discours d’ouverture, Félix-Antoine Tshisekedi a déclaré que la 21 ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement, se tient dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces à la paix, la sécurité et la stabilité. Entre autre, le chef d’Etat congolais a cité la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres, la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la COVID-19.

« Persistance de l’activisme des groupes armés rebelles »

Et plus récemment, a poursuivi Tshisekedi évoquant des difficultés d’importation liées à la crise russo – ukrainienne; la persistance de l’activisme des groupes armés rebelles, des groupes terroristes et autres forces négatives dans la région et la montée de la tension entre la RDC et le Rwanda, situation qu’il a déplorée tout en souhaitant qu’elle redevienne à la normale avec la détermination de tous.

L’objectif général poursuivi par la 21 ème session ordinaire est de s’assurer du fonctionnement régulier des institution de la communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires.

Créée le 18 octobre 1983, la CEEAC compte 11 pays membres. La Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC est l’organe suprême de prise de décisions et de définition des politiques de cette communauté, conformément à l’article 12 du traité révisé de la CEEAC.