Cédric Bakambu précise sa situation au Real Betis

Retenu dans le onze de départ pour la première fois depuis la défaite concédée fin janvier contre Alavés, Cédric Bakambu a été aligné ce dimanche 8 février lors du déplacement du Real Betis sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. L’attaquant, âgé de 34 ans, est resté 79 minutes avant d’être remplacé ; il a provoqué deux situations offensives mais n’a pas cadré ses tentatives.

La saison se révèle délicate pour l’ancien buteur de Villarreal. Accusant des soucis physiques, le Congolais peine à retrouver la régularité qui faisait sa réputation. Sur l’ensemble des compétitions, il totalise 17 sorties depuis le début de l’exercice, pour seulement deux réalisations et autant de passes décisives, des chiffres en deçà des attentes.

Sur son compte X, Bakambu a pris la parole pour évoquer cette phase plus difficile. Il y a rappelé que la vie comporte inévitablement des hauts et des bas, et que les périodes compliquées sont souvent des occasions d’apprendre et de mûrir. Il a aussi souligné l’importance de garder la foi et de puiser dans cette conviction pour avancer et renforcer sa résilience face aux obstacles.

Vers une reprise de rythme ?