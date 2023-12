CEDEAO: le président Tinubu critique l’Alliance des États du Sahel lors du sommet de l’organisation

- Publicité-

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO, a fait une déclaration sans équivoque lors du 64e sommet de la CEDEAO, à Abuja. Il s’est notamment levé contre l’Alliance des États du Sahel, un pacte de défense mutuelle entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Dans son allocution lors de l’ouverture du 64e sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à Abuja, au Nigéria, Tinubu a exhorté les dirigeants ouest-africains à accorder une priorité absolue à la bonne gouvernance, « un moteur de transformation socio-économique ». Il a vivement critiqué la tentative de certains pays sous régime militaire, en l’occurrence, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de former l’Alliance des États du Sahel, la qualifiant de « tentative fantôme » qui risquerait de compromettre les efforts collectifs en faveur de la démocratie et de la gouvernance efficace.

Tinubu a réaffirmé l’engagement de la CEDEAO à renforcer le dialogue avec les pays sous régime militaire, en mettant l’accent sur des plans de transition courts et réalistes pour garantir la restauration de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il a également souligné la nécessité pour la CEDEAO d’être prête à offrir un soutien technique et matériel aux pays concernés pour atteindre ces objectifs stratégiques.

Outre cette préoccupation, le président nigérian a appelé à une vigilance accrue pour protéger la démocratie, spécialement face aux troubles récents en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Tinubu a réitéré la politique de tolérance zéro de la CEDEAO envers tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, soulignant que la bonne gouvernance pourrait atténuer les causes profondes des interventions militaires dans les processus civils de la région.