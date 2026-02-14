«Ce sera son choix », Roberto Martinez sur la retraite de Cristiano Ronaldo

À 41 ans et toujours décisif, Cristiano Ronaldo ne fixe aucune date pour sa retraite, laissant à lui seul le soin de décider du moment où il estimera ne plus pouvoir aider la Seleção.

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a ouvert la porte à une fin de carrière décidée uniquement par Cristiano Ronaldo lui-même, assurant que l’attaquant ne montre aucun signe de déclin physique. À 41 ans, le capitaine de la Seleção continue d’évoluer au plus haut niveau et devrait disputer la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026. Interrogé par la BBC sur une éventuelle retraite de la star portugaise, Martinez — qui travaille avec lui depuis trois ans — s’est montré catégorique : le corps ne dictera pas la fin.

« Nous disposons de toutes les données. Si nous analysions un joueur en perte de capacités physiques, ce ne serait pas son cas. Il possède encore les qualités athlétiques pour maintenir un très haut niveau », a expliqué l’ancien sélectionneur de la Belgique. Avant d’ajouter : « Tout dépendra du moment où il estimera que c’est le bon. Cristiano est extrêmement exigeant envers lui-même. Le jour où il sentira qu’il ne peut plus aider l’équipe, il prendra sa décision. »

Une longévité hors norme

Professionnel depuis près de 24 ans, Ronaldo avait débuté au Sporting CP en 2002 avant d’exploser à Manchester United dès l’année suivante. Aujourd’hui, l’attaquant évolue sous les couleurs d’Al-Nassr, qu’il a rejoint en janvier 2023. Son contrat court jusqu’en 2027 après sa prolongation signée l’été dernier.

Reste à savoir si le quintuple Ballon d'Or choisira de ranger les crampons à l'issue de son bail saoudien ou s'il poursuivra encore un peu plus sa carrière. Une chose est sûre : tant que les statistiques parlent pour lui, la question de la retraite restera suspendue à sa seule volonté.






