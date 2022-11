« Ce qu’il fait, moi je peux le faire», Vincent Aboubakar pique à nouveau Mo Salah

Dans des propos rapportés par 90football, Vincent Aboubakar s’est une fois pris à Mohamed Salah qu’il dit ne pas l’impressionner, alors que l’attaquant de Liverpool a reçu le weekend dernier les hommages de la presse internationale après sa prestation XXL face à Tottenham (2-1).

Le 2 février dernier, à la veille de la demi-finale de la CAN 2022 entre le Cameroun et l’Egypte, finalement remportée par les Pharaons (0-0, 1-3 tab), Vincent Aboubakar s’en est pris à Mohamed Salah dans des propos qui avait fait jaser la toile. Le capitaine des Lions Indomptables avait déclaré que le joueur de Liverpool ne l’impressionnait pas tant que ça. Une sortie qui lui avait valu les critiques des fans du joueur et de la presse égyptienne.

Neuf mois plus tard, Aboubakar est revenu sur cette affaire. Interrogé par le média 90football, le buteur d’Al Nassr a justifié sa position, tout en en remettant une couche sur le 5e du dernier Ballon d’Or. «Je comprends l’attitude des gens, c’est l’un des meilleurs buteurs de Premier League. C’est normal que, quand tu touches à un joueur comme ça, les gens parlent. Mais j’ai bien dit que c’était mon opinion, mon point de vue. Après, si ça ne plaît pas aux gens, je m’en fous», a lâché l’ancien Lorientais.

Avant d’enfoncer le clou: « Ce n’est pas un joueur moi qui m’impressionne. Ce qu’il fait, moi je peux le faire. Je n’ai juste pas la possibilité de jouer dans un grand club« . Des propos qui vont sûrement encore enflammer la toile, alors qu’en termes de statistique le fossé est grand entre le Camerounais et l’Egyptien. Le Red a d’ailleurs encore été encensé par la presse internationale ce weekend, lors de la victoire précieuse du club de la Mersey face à Tottenham (2-1), en Premier League.