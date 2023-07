«Ce que Sadio Mané m’a dit», Nicolas Jackson après son transfert à Chelsea

Nouveau joueur de Chelsea, Nicolas Jackson a réagi à son transfert chez les Blues. Et l’ancien joueur de Villarreal a révélé les précieux conseils que lui a prodigué Sadio Mané pour réussir chez les Londoniens.

C’est officiel. Nicolas Jackson est un joueur de Chelsea. L’attaquant sénégalais s’est engagé pour huit ans avec les Blues. C’est le club londonien qui a officialisé la nouvelle ce vendredi sur son site officiel. «Chelsea a le plaisir d’annoncer la signature de Nicolas Jackson en provenance du club espagnol de Villarreal. L’international sénégalais a signé un contrat de huit ans après une campagne 2022/23 exceptionnelle en Liga au cours de laquelle il a inscrit 12 buts», est-il écrit.

Après son officialisation, le désormais ancien joueur des Sous-marins jaunes a répondu aux questions des journalistes. Et le natif de Banjul (capitale de la Gambie) a révélé sa discussion avec Sadio Mané sur le nouveau coach du club anglais, Mauricio Pochettino. Le technicien argentin avait entrainé l’ailier du Bayern Munich du temps où ce dernier évoluait à Southampton avant son départ à Liverpool.

« J’ai parlé de lui (Mauricio Pochettino) à Sadio Mané et il en a beaucoup parlé, il a dit des choses incroyables à son sujet. Sadio m’a dit que l’entraîneur allait beaucoup m’aider à m’améliorer et à bien faire si j’écoute ce qu’il a à me dire, donc c’est exactement ce que je vais faire », a déclaré Jackson.

L’avant-centre, formé au Casamance sporting club, est également revenu sur son choix de poursuivre sa jeune carrière à Chelsea. « Je voulais rejoindre une grande équipe et Chelsea est l’une des meilleures équipes du monde, en plus je les regarde depuis que je suis jeune. J’ai suivi Demba Ba, Didier Drogba, Nicolas Anelka… C’était bien aussi, ce sont de grands joueurs« , a-t-il confié.

« J’ai donc toujours rêvé de jouer pour une équipe comme celle-ci. Quand Chelsea est arrivé, il n’y avait aucun doute dans mon esprit. J’ai toujours eu ce genre d’équipe en tête. J’ai parlé à ma famille et à mon agent (Diomansy Kamara) et j’ai des icônes qui ont joué ici – Drogba et Ba, de grands attaquants. Alors, quand Chelsea est venu, mon cœur m’a dit que la réponse devrait être oui et j’ai décidé de le suivre et de venir ici », a-t-il conclu.

Pour sa première saison complète avec Villarreal, Nicolas Jackson (1 sélection) s’est illustré avec le maillot jaune, qu’il a défendu à 38 reprises toutes compétitions confondues pour 13 buts inscrits et 5 passes décisives. Un nouveau venu du côté de Stamford Brigde pour un secteur offensif déjà bien fourni, avec les signatures de Noni Madueke, Mykhaylo Mudryk ou encore Datro Fofana, arrivé en janvier dernier mais qui pourrait filer en prêt cet été. A Nicolas Jackson de guider, à la pointe de l’attaque, une équipe en perte de vitesse…

