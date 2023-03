« … Ce que j’ai pris chez le Roi 12 12 », le chanteur Nikanor fait une grande annonce

Après sa rencontre avec l’homme d’affaire Malien le Roi 12 12, le chanteur béninois Nikanor a fait une grande annonce ce dimanche 12 mars 2023 au profit de ses fans.

Le dimanche 12 mars 2023, le chanteur Nikanor a exprimé son honneur d’avoir rencontré le milliardaire et philanthrope Malien Sidi Moctar Dembélé dit Roi 12 12 lors de sa visite au Bénin. La rencontre a été faite à l’occasion de la grande soirée de distinction de la Tournée Africaine de la Coopération (Tac Bénin Célébration) au palais des Congrès de Cotonou où les deux célébrités ont reçu des distinctions honorifiques.

L’interprète du titre « Dans tes yeux », se dit très « honoré d’avoir rencontré ce grand homme qui a une belle Vision pour la Jeunesse Africaine et qui est d’une simplicité totale : Le Roi 12 12 ». « Merci également à L‘ONG Afrique Et Mérite pour nous avoir distingué à travers la TAC 2023 . Merci pour le Prix du Mérite. Très honoré d’avoir partagé cet instant avec de Grands noms de mon très cher et beau pays », a ajouté Nikanor en légende d’une série de photos prises avec Roi 12 12.

Nikanor fait une grande annonce

Par la suite, l’artiste annonce une grande nouvelle au profit de ses fans. « Envie de lancer un Challenge sur mon prochain son. Les deux Gagnants partiront avec 50.000F chacun. On sort un petit extrait ? », a-t-il demandé avant de lancer un direct où il explique dans les moindres détails le projet.

« Venez, on partage ce que j’ai pris chez le Roi », peut-on lire en légende de la vidéo dans laquelle Nikanor explique son challenge et en profite pour évoquer la traque contre la cybercriminalité lancée par l’office de répression de la cybercriminalité au Bénin (OCRC).