« Ce n’est pas de la nature de Azannaï de descendre dans la boue », Mitokpè défend son mentor

Depuis sa démission du gouvernement du président Patrice Talon, une image de taupe est collée à l’ancien ministre Candide Azannaï. Dans l’esprit de beaucoup de béninois, sa démission est un montage politique et qu’il serait envoyé en mission au sein de l’opposition par le président de la république. Une assertion battue en brèche par Guy Mitokpè.

L’ancien député de la septième législature, Guy Dossou Mitokpè était le dimanche 14 Août dernier dans l’émission « cartes sur table » de la radio Océan Fm. L’ancien parlementaire a opiné sur plusieurs sujets d’actualité dont l’image de taupe que certains tentent de coller à son ex mentor.

En effet, depuis sa démission du premier gouvernement du président Patrice Talon et ses prises de position au sein de l’opposition, bon nombre de béninois ont recommandé aux leaders de l’opposition à se méfier de l’ancien ministre Candide Azannaï qui serait une taupe en mission pour le président Patrice Talon.

Sur la question ce dimanche, l’ancien secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir estime que c’est ne pas connaître qui est Candide Azannaï que de croire qu’il pourrait se faire utiliser pour une basse besogne fut-il de la part d’un ami ou d’un président de la République.

« Ce n’est pas de la nature du président Azannaï de descendre dans la boue« , a affirmé Guy Mitokpè.

L’ex parlementaire estime qu’il est dommage que l’on pense que dans le pays, tout le monde est en mission, que tout le monde est une taupe. « C’est un peu dommage. C’est triste pour l’image de notre jeunesse« , se désole-t-il.

Donnant l’exemple du sénégalais Ousmane Sonko, l’ex secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir ne semble pas avoir de doute sur les intentions de son ex mentor. En tout cas pour lui, le temps situera chacun dans ses opinions et dans sa véritable identité. Sur l’intégrité morale de l’ancien ministre de la défense de Patrice Talon, Guy Mitokpè n’a le moindre doute. Ainsi entre Talon et Azannaï, la rupture est bel et bien consommée.