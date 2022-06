« Ce Mr est celui qui a le triste record d’injures faites à la femme », Serey Dié tacle Boblee

L’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a réagi dans sa dernière sortie médiatique contre l’activiste ivoirien vivant aux Etats -Unis, Boblee sur le véritable père du deuxième enfant de la chanteuse ivoirienne Josey.

Serey Dié regrette amèrement s’être emporté par la colère générée en lui par Boblee qui a récemment annoncé sa séparation avec sa femme Aline, et sa relation avec Josey. Cette prise de bec est partie de l’accouchement de la chanteuse Josey.

En effet, à l’annonce de la naissance du bébé, des rumeurs évoquaient Serey Dié comme le père du deuxième enfant de l’interprète du titre « Diplôme ». Apostrophé de gauche à droite, Serey Dié s’est contenté de ses blagues habituelles sur sa page Facebook. Mais comme pour le pousser à bout, l’activiste ivoirien Boblee est rentré dans la danse en traitant Josey de prostituée.

La gourde d’eau qui a fait déborder le vase

Cette insulte contre Josey est la gourde d’eau qui a fait déborder le vase de Serey Dié. C’est ainsi que dans un direct diffusé sur sa page Facebook jeudi nuit, l’ex international footballeur ivoirien a décidé de mettre en garde Boblee contre toute forme d’insulte envers la mère de son enfant.

Pour le footballeur « quand il (Boblee Ndlr) commence à insulter la femme, il ne réfléchit pas ». Dans ce direct, Serey Dié s’en est pris violemment à Boblee sans porter de gangs avant d’étaler ses regrets. « En faisant ce direct, j’a trahi plusieurs personnes. Des personnes qui m’aiment beaucoup. Qui m’ont dit, arrêtes de parler de ce problème sur la toile. Mais toi tu vas trop loin », a-t-il confié avant de supprimer le direct.

Serey Dié entre excuses, regrets et clarification

Au lendemain de sa sortie médiatique, Serey Dié s’est encore fondu en excuses sur sa page Facebook. Il précise que ses proches lui « ont demandés de ne pas faire attention à cette vieille personne en quête de popularité ».

« Je ne suis pas contre les critiques ni l’avis de tout un chacun, mais avant de parler il faut se regarder sois-même dans un miroir. Ce Mr est celui qui a le triste record d’injures faites à la femme sur la toile, je n’ai donc rien à apprendre de lui. Je ne suis ni riche ni le plus beau et moins un saint. Désolé pour tout je promet ne plus jamais réagir face à toutes ces agitations », a ajouté Serey Dié qui rassure que , bientôt, il « clarifierait les choses ».