« Ce match a montré…les limites » de Xavi, Sessimè après Real Madrid 3-1 Barça

La chanteuse béninoise, Sessimè, a également commenté la défaite du Barça face au Real Madrid (1-3), dimanche dernier, en Liga. Et l’artiste n’a pas du tout été tendre avec les Blaugranas.

Le Barça a perdu dimanche soir son fauteuil de leader de la Liga. Les Blaugranas se sont inclinés face au Real Madrid (1-3) lors du choc de la neuvième journée du championnat. Dans un match disputé dans l’enceinte du mythique stade Santiago Bernabeu, les Catalans ont été battus sur des buts de Benzema, Federico Valverde et Rodrygo.

Une désillusion qui a déclenché une avalanche de critiques sur le club catalan et son coach qui a fait des choix discutables dans cette rencontre. Fan de foot, Sessimè est également allée de son commentaire sur cette sortie des Barcelonais. Et l’artiste béninoise a fustigé les maladresses des Culés tant en défense qu’en attaque. « Ce match a montré encore une fois les limites de certains joueurs et celui du Coach du Barça. Beaucoup de déchets techniques , manque de justesse dans les dernières passes« , a écrit la diva dans un post sur sa page Facebook.

Avant de féliciter le Real Madrid pour cette victoire qui comptera certainement dans la course au titre de champion de Liga à la fin de la saison. « Félicitations au Réal qui confirme qu’il est un champion d’Europe », a-t-elle ajouté.

Les quatre erreurs de Xavi selon Marca

Si Sessimè relève les limites de xavi en tant qu’entraineur, la presse espagnole voit l’ancienne gloire catalane comme le responsable de cette défaite des Culés. Le quotidien Marca a même répertorié quatre erreurs du technicien de 42 ans qui a précipité l’échec de son équipe.

Le journal cite la titularisation de Sergio Busquets qui a fait un match moyen, handicapé surtout par son âge avancé. Avec ses 34 ans, l’international espagnol n’a plus la condition physique pour tenir une rencontre avec cette intensité. Le joueur a d’ailleurs été coupable sur les deux premiers buts madrilènes.

La deuxième erreur est l’entrée tardive de la pépite Gavi. Etincelant en ce début de saison, le jeune joueur de 18 ans a été lancé qu’après l’heure de jeu. L’autre erreur soulevée pat le média madrilène est relative aux mauvais choix de l’ancien capitaine de la Roja qui a notamment attendu les dix dernières minutes pour faire sortir un Pedri totalement cuit.

L’entrée de Jordi Alba, moins bon depuis le début de l’exercice en cours, a également étonné. La dernière erreur est le maintien coûte que coûte de Raphinha et Ousmane Dembele alors que les deux joueurs n’étaient vraiment plus dans le jeu. Xavi a d’ailleurs fini par les remplacer par Ferran Torres et Ansu Fati.