CDM U20 2026 (F): avant le choc contre l’Egypte, les Amazones s’offrent le Wydad en amical

En pleine préparation du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 2026, la sélection béninoise a envoyé un signal fort en dominant largement le Wydad Casablanca en match amical.

En stage au Maroc afin de peaufiner les derniers réglages et de s’acclimater, les Amazones U20 se sont imposées lundi à Casablanca face au Wydad (4-0). Sérieuses et appliquées, les joueuses du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires, grâce notamment à un doublé de Roumaine Gandonou (15e, 45e), complété par des réalisations de Yasminath Djibril (25e) et Germaine Honfo (50e).

Au-delà du résultat, cette rencontre a permis au staff technique de faire tourner l’effectif et d’évaluer l’ensemble des joueuses avant un rendez-vous capital. Le Bénin affrontera en effet l’Égypte en aller-retour lors du troisième tour qualificatif pour le Mondial U20. Le match aller est programmé ce vendredi 6 février au Caire, où la délégation béninoise se rendra dans les prochaines heures. Une prestation rassurante, qui nourrit l’ambition des Amazones à l’approche d’un duel décisif.

