CDM U17 : éliminé, le Sénégal demande la disqualification de la France

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, la Fédération Sénégalaise demande la disqualification de la France de la Coupe du monde U17 “pour alignement d’un joueur inéligible”. Pour rappel, les jeunes lionceaux ont été éliminés du tournoi, par les Bleuets aux tirs au but mercredi.

La Fédération sénégalaise a formulé cette demande de disqualification de l’équipe de France du tournoi mondial U17 en se référant à l’affaire de Yanis Issoufou. Cet attaquant de 17 ans, qui joue le tournoi avec les Bleuets, est au cœur d’une situation administrative complexe. Il a en effet participé au tournoi UFOA avec l’équipe U17 du Niger, ce qui le qualifie pour la CAN U17 et, par extension, donne accès à ce Mondial U17. Cependant, la FIFA interdit cette double participation à sa compétition.

Selon Sport News Africa, le staff des Bleuets n’était pas informé de la participation d’Issoufou avec l’équipe nigérienne. Il a été retiré de la liste pour le match contre le Sénégal, que la France a remporté aux tirs au but, assurant sa qualification en quarts de finale. Toutefois, la Fédération sénégalaise a publié un communiqué demandant la disqualification de la France en invoquant l’alignement d’un joueur inéligible, étayant sa demande avec les preuves nécessaires et se basant sur l’article 24 du règlement de la compétition ainsi que sur l’article 8, b, des statuts et transferts des joueurs. La FIFA devra prendre une décision rapide dans cette affaire.

Le communiqué complet

La @Fsfofficielle a saisi le directeur de la compétition de la Coupe du monde U17 Indonésie 2023 sur le cas de Yanis Ali Issoufou Abdoulkhadre.#FifaWCU17 pic.twitter.com/b39n7CjuA6 — LeSportifSN (@Lesportifs_) November 22, 2023