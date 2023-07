CDM 2023 (F): la Nouvelle Zélande crée la sensation contre la Norvège

-Publicité-

La Coupe du monde féminine 2023 a débuté ce jeudi, avec la rencontre qui a opposé la Nouvelle Zélande, co-organisatrice du tournoi, et la Norvège. Pas favorites pour ce match, les néo-zélandaises ont créé la sensation en remportant la victoire sur le score de 1-0.

Première grosse sensation dans cette Coupe du monde féminine, qui a débuté ce jeudi. Après une cérémonie d’ouverture magnifique, le tournoi a été lancé avec le premier match du groupe A qui a opposé la Nouvelle Zélande, pays où se déroulera une partie des rencontres, et la Norvège qui fait partie des favoris pour le sacre finale. Haranguées par un public acquis à sa cause, les néo-zélandaises ont fait tomber les Norvégiennes d’entrée, en remportant la partie sur la plus courte des marges (1-0).

L’unique but du match a été inscrit par Hannah Wilkinson, l’attaquante du Melbourne City, qui concluait une belle action collective, faisant exploser l’Eden Park d’Auckland. Wilkinson marque déja cette CDM 2023, en devenant la première buteuse du tournoi. C’est la première victoire des Football Ferns dans un Mondial, qui leur permet par ailleurs de prendre la tête du groupe A. La Nouvelle-Zélande tentera de confirmer cette magnifique victoire face aux Philippines, mardi à Wellington.

Grandes favorites de la rencontre, les Norvégiennes ont de leur côté déçues pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde féminine 2023. Cette défaite place déjà les coéquipiers d’Ada Hegerberg dans une situation délicate pour la suite de la compétition. Elles devront tenter de se relancer contre la Suisse, également le mardi prochain.

