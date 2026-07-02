CDM 2026: «va là-bas et pleure», le Maroc se moque de Pape Thiaw après l’élimination du Sénégal

La défaite du Sénégal face à la Belgique (3-2) en 16ès de finale de la Coupe du monde 2026 a provoqué de nombreuses réactions. Parmi elles, celle de l’international marocain Mohamed Chibi, dont la publication sur les réseaux sociaux n’est pas passée inaperçue.

L’élimination du Sénégal en 16ès de finale de la Coupe du monde 2026 continue de faire réagir. Battus 3-2 par la Belgique après avoir laissé filer un avantage de deux buts, les Lions de la Teranga ont vu leur parcours s’arrêter au terme d’un scénario particulièrement cruel. Si de nombreux supporters sénégalais ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux, certains internautes marocains ont accueilli ce résultat avec davantage de légèreté. L’une des réactions les plus commentées est venue de Mohamed Chibi.

Le latéral droit des Lions de l’Atlas a publié, dans sa story Instagram, une image de Pape Thiaw accompagnée du score de la rencontre. L’international marocain y a ajouté un message en darija, signifiant : « Va là-bas et pleure. » Cette publication a rapidement suscité de nombreuses réactions parmi les supporters des deux nations. Pour plusieurs observateurs, cette sortie fait écho à la rivalité qui s’est installée entre les sélections du Maroc et du Sénégal ces dernières années, notamment après leur confrontation en finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations.