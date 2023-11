CDM 2026 (Q): violents affrontements lors de Brésil-Argentine (vidéo)

Dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésil recevait l’Argentine, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Malheureusement, de violents affrontements ont éclaté dans la stade avant le coup d’envoi.

Ces violences, qui ont fait des blessés, ont d’ailleurs retardé le début de la partie de 30 minutes. Sur son profil X, anciennement Twitter, le présentateur de la chaîne brésilienne SporTV a partagé des images particulièrement choquantes des affrontements entre la police et les supporters. Des images qui font froid dans le dos. Des stars présentes sur la pelouse comme Lionel Messi, et même Marquinhos ont dû intervenir pour calmer la situation alors que plusieurs supporters se trouvaient blessés et ensanglantés sur la pelouse.

La rencontre a finalement été disputée, et c’est l’Argentine qui est sortie vainqueur. Les champions du monde en titre ont décroché la victoire sur la plus courte des marges (1-0), grâce à un but de Nicolas Otamendi. Suite à cette victoire, l’Argentine consolide sa première place au classement. De son côté, le Brésil enchaîne une troisième défaite consécutive, se retrouvant à la sixième place avec seulement deux points d’avance sur le Paraguay, actuellement en position de barragiste.